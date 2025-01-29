Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2910-2960п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2910-2960п в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"По итогам очередной волатильной торговой сессии вторника индекс Мосбиржи смог прибавить 1,8% и завершить день на уровне 2934 пунктов, удержавшись, тем самым в диапазоне 2900-3000 пунктов, что является обнадеживающим техническим сигналом крепости рынка, - отмечает эксперт. - Во всех ключевых секторах и основных "фишках" был зафиксирован неплохой рост, однако торговая активность несколько снизилась, сместившись в менее ликвидные бумаги, что не вполне типично для столь неплохого отскока".

Аналитик ожидает, что в среду спрос на "фишки" инерционно сохранится, но ослабнет в ожидании дополнительных новостных вводных и публикации недельных данных по инфляции. Целевым по индексу Мосбиржи выступает диапазон 2910-2960 пунктов.

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