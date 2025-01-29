Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 января. Котировки рублевых корпоблигаций в среду скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом. Nasdaq Composite прибавил 2%, частично отыграв падение, зафиксированное днем ранее, когда котировки акций чипмейкеров резко снизились на фоне подъема популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek. Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), завершающееся 29 января. Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку по итогам этого заседания на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых.

Участники рынка будут внимательно следить за коммюнике по итогам заседания, а также за выступлением главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, которое состоится после его завершения, на предмет любых сигналов о планах ФРС на 2025 год. В декабре Федрезерв дал понять, что в 2025 году стоит ожидать всего двух снижений ставки на 25 базисных пунктов каждое. Кроме того, внимание будет приковано к любым комментариям главы ФРС относительно новой администрации Белого дома, особенно после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он "потребует немедленного снижения процентных ставок".

Статданные, опубликованные во вторник, указали на спад экономической активности в США. Объем новых заказов на товары длительного пользования в стране в декабре уменьшился на 2,2%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре их снижение составило 2%, а не 1,1%, как сообщалось ранее. Индекс потребительского доверия в США в январе упал до 104,1 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в декабре значение индикатора составило 109,5 пункта, а не 104,7 пункта, как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 105,6 пункта с объявленного ранее декабрьского уровня.

Фондовые индексы Японии и Австралии показывают положительную динамику в среду. Биржи материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи не работают из-за празднования наступления Нового года по Лунному календарю. Значение японского Nikkei 225 к 8:25 МСК увеличилось на 0,8% вслед за подъемом высокотехнологического сектора. Протокол последнего заседания Банка Японии показал, что центральный банк сохраняет осторожную позицию в отношении денежно-кредитной политики, подчеркивая, что любые корректировки будут зависеть от динамики инфляции, роста заработной платы и глобальных экономических рисков. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,6%.

Вместе с тем нефть эталонных марок слегка дешевеет утром в среду после роста по итогам предыдущей сессии. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подешевели на 0,05% - до $77,45 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на 0,5%, до $77,49 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 1 цент - до $73,76 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на 0,8%, до $73,77 за баррель.

Во вторник нефтяные котировки восстанавливались после падения днем ранее вместе с остальными мировыми финансовыми рынками. Это падение спровоцировали опасения по поводу китайского ИИ-ассистента, разработанного стартапом DeepSeek. По слухам, он может оказаться более экономически эффективным, чем разработки конкурентов, при этом работая на менее передовых чипах и требуя меньших энергозатрат.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,86 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали еще большего роста - на 3,7 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду; аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,6 млн баррелей, бензина - на 1,4 млн баррелей, ждут снижения запасов дистиллятов на 2,4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,13 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,679 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 января снизился на 0,18% и составил 107,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,15%, опустившись до 982,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-13R" (-0,84%), "НоваБев Групп БО-П05" (-0,83%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,73%), а в лидерах повышения - облигации "АФК Система-1P-21" (+0,41%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,26%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" завершила размещение 3-летних облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 30% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 20-го, 23-го, 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов, а также call-опцион, который может быть реализован в 24-й купонный период.

Сбербанк (MOEX: SBER) и "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (выступивший эмитентом выпусков) завершили размещение двух выпусков жилищных облигаций серии БО-001P-51 на 1,99 млрд рублей и серии БО-001P-52 на 63,45 млрд рублей с ипотечным покрытием. Ценные бумаги обеспечены поручительством госкомпании и кредитами Сбербанка на покупку 0,8 млн кв. м жилья. Выпуск на 1,99 млрд рублей структурирован с фиксированной ставкой на уровне 9,6% годовых, на 63,5 млрд рублей - с переменным купоном. Дата погашения облигаций серии БО-001P-51 - 28 октября 2054 года, серии БО-001P-52 - 28 ноября 2055 года.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" установила ставки 1-12-го купонов годовых облигаций серии 001Р-03 объемом 3 млрд рублей на уровне 26,5% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению в размере 29,97% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок прошел 27 января. По его итогам компания увеличила объем размещения бондов с 500 млн рублей до 3 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 30 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "РДВ Технолоджи" 30 января начнет размещение дебютных облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 4,5 года объемом 200 млн рублей. Размещение данного выпуска первоначально было запланировано на 23 января, однако тогда было перенесено по техническим причинам на неопределенный срок. Ставка 1-2-го квартальных купонов установлена на уровне 31% годовых, 3-4-го купонов - 30,5% годовых, объявлена годовая оферта. По выпуску установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 5-18-го купонов. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АО "Рольф" зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-07 с фиксированными купонами в размере 1,6 млрд рублей и объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-06 с плавающими купонами в размере 400 млн рублей. Первоначально совокупный объем выпусков оценивался в 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 28 января. Купоны по выпуску серии 001P-06 будут ежемесячными, переменными, с фиксацией значения ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке установлен на уровне 600 базисных пунктов. По выпуску серии 001P-07 купоны будут ежемесячными, фиксированными на весь срок обращения. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 26% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 29,34% годовых. Техразмещение запланировано на 31 января. Выпуск с переменными купонами будет доступен квалифицированным инвесторам, с фиксированными - неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-15R со сроком обращения 1,5 года на уровне 21,5% годовых. Купоны ежемесячные, ставка зафиксирована до погашения. Сбор заявок на выпуск прошел 28 января за час, объем займа пока не раскрывается. Техразмещение запланировано на 31 января.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) увеличило объем размещения бондов серии 001P-14R со сроком обращения 1,3 года с 15 млрд рублей до 18 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 21,65% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 23,93% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 28 января. Техразмещение запланировано на 3 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-42-го купонов облигаций серии 001P-35R, а также ставку 1-41-го купонов облигаций серии 001P-34R на уровне 20,1% годовых. Купоны ежемесячные, срок обращения выпуска 001P-35R составит 3,5 года, 001P-34R - 3,4 года. Объемы займов пока не раскрываются. Сбор заявок на выпуски прошел 28 января за час. Предварительная дата начала размещения бондов обеих серий - 4 февраля.

АО "ЕнисейАгроСоюз" установило ставку 5-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей на уровне 25% годовых. Компания разместила выпуск в феврале 2024 года по ставке 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 4% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 5-го, 7-го, 9-го, 11-го, 13-го, 15-го, 17-го и 19-го купонов. Выпуск размещен в рамках программы облигаций птицефабрики объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бонды могут быть размещены на срок до 10 лет.

АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ("ТАЛК лизинг") установило ставку 6-го купона выпуска 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 350 млн рублей на уровне 23,5% годовых. Компания 2 сентября 2024 года начала размещение займа, которое продлится до 1 марта 2025 года. На сегодняшний день размещены облигации на 304,6 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставки 2-36-го купонов плавающие и рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона ежемесячно будет погашаться по 4% от номинальной стоимости.

Группа компаний "Сегежа" (MOEX: SGZH) выкупила по оферте 182 тыс. 796 облигаций серии 002P-03R по цене 100% от номинала, или 2,03% займа. Компания разместила выпуск 15-летних облигаций объемом 9 млрд руб. в январе 2022 года. Ставки 1-8-го квартальных купонов составили 10,9% годовых. Ставки 13-16-го купонов установлены на уровне 9,85% годовых.

ООО "СУЭК-Финанс" выкупило по оферте 17 млн 176 тыс. 300 облигаций серии 001P-05R по цене 100% от номинала, или 57,3% эмиссии. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 30 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 6,9% годовых. Ставки 2-10-го полугодовых купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 11-12-го купонов установлены в размере 25% годовых.

Банк "Авангард" (MOEX: AVAN) принял решение 31 января досрочно погасить в полном объеме облигации серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей, приобретенные ранее по офертам и находящиеся на казначейском счете депо банка в НРД. Десятилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в сентябре 2019 года. Ставка 25-72-го ежемесячных купонов облигаций установлена на уровне 0,01% годовых до оферты с исполнением 4 апреля 2025 года. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.