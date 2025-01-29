Активный спрос может вернуться в акции Полюса в самое ближайшее время - "Алор Брокер"

Активный спрос может вернуться в акции "Полюса" в самое ближайшее время, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"После утренней просадки во вторник российский рынок акций начал уверенно восстанавливаться, прибавив по индексу Мосбиржи 1,4%. На вечерней сессии рост продолжился, а в среду с утра рынок подрастает еще на треть процента, - отмечает эксперт. - Таким образом, поддержка 2900 была лишь проколота, и рынок вернулся в боковик. Ждем выхода из него, который с большей вероятностью будет вверх. Но для движения нужен сильный повод, которым может стать либо сильное замедление инфляции, либо геополитический позитив".

Во внешнем мире, на взгляд Антонова, все также неплохо6 нефть торгуется чуть выше $76 за баррель и пока не демонстрирует агрессивных намерений пробить эту поддержку. Золото отыграло просадку понедельника и вновь засматривается на исторический максимум. У эксперта нет сомнений, что он будет переписан, вопрос только лишь когда. Антонов не исключает, что в самое ближайшее время активный спрос вернется в акции "Полюса".

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