Вероятен умеренный спрос на аукционах ОФЗ в среду - ПСБ

Вероятен умеренный спрос на аукционах ОФЗ в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI во вторник вплотную подошел к открытому гэпу на уровне 102,5-103,7 пунктов, снижение составило 0,3 пункта, - констатирует эксперт. - Такими темпами гэп может быть закрыт еще до заседания ЦБ в середине февраля - ожидаем сохранения ключевой ставки на заседании, что, вероятно, позволит котировкам ОФЗ завершить коррекцию. Сегодня в центре внимания будут аукционы Минфина: к размещению будут предложены 6-летний и 16-летний выпуски, по которым ранее была зарегистрирована допэмиссия в размере по 50 млрд рублей. Ожидаем увидеть умеренный спрос на аукционах (по 20-30 млрд руб.) - пока существенная часть инвесторов сохраняет осторожность на рынке в ожидании геополитических новостей и решения ЦБ по ставке".

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