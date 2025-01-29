Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- Новый год по лунному календарю, биржи Китая и Гонконга закрыты;

- индекс потребительского климата Германии Gfk за февраль (10:00 МСК);

- торговый баланс США в декабре (16:30 МСК);

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

- индекс цен производителей России в декабре (19:00 МСК);

- решение ФРС по процентной ставке (22:00 МСК) и пресс-конференция регулятора (22:30 МСК);

- операционные результаты "Группы Астра" за 2024 год;

-квартальные результаты Microsoft, Meta Platforms, Tesla, ASML, IBM, Qualcomm, T-Mobile.

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