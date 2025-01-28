Рубль вырос в паре с юанем в единый день уплаты налогов января

Москва. 28 января. Юань подешевел на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль вырос благодаря продаже валюты экспортерами в единый день уплаты налогов, который пришелся на сегодняшний вторник. Сегодня компании перечисляли в бюджет страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,368 руб., что на 9,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом на текущей неделе биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 января на 83,38 копейки, до 97,9658 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,1503 рубля, до 101,5957 руб./EUR1.

"Рубль в начале недели остается относительно сильным, хотя уверенность нацвалюты снижается. Налоговый период остается позади, а с ним и локальная опора российской валюты. К доллару на межбанке рубль несет потери около 1% - курс поднялся 98,5, к юаню пока сохраняется небольшое укрепление на уровне 13,4. Инвалюты могут начать отыгрываться в предстоящие дни, но существенного потенциала для их роста мы не видим. Ожидания улучшения геополитической конъюнктуры снижают риск-премию в рублевых активах. Кроме того, спрос на валюту со стороны импортеров стал менее выраженным после праздничного всплеска, тогда как предложение валюты еще не успело пострадать от недавно введенных санкций против нефтяного экспорта РФ. Отметим также откат самого доллара на мировом рынке - индекс DXY от январских пиков у 110 п. опустился под 108 п. Краткосрочный потенциал движения курса рубля к юаню - 13,3-13,5, по доллару - 98-99", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Цены на нефть сократили темпы роста во вторник вечером, трейдеры продолжают оценивать новости из Ливии о приостановке отгрузки сырья с двух крупных портов из-за протестов в стране.

Как сообщает агентство Bloomberg, остановка поставок из портов Ras Lanuf и Es Sider, через которые в общей сложности проходит более 400 тыс. баррелей нефти в сутки, ставит под угрозу примерно треть ливийского нефтяного экспорта.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $77,15 за баррель, что на 0,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,12%, до $73,25 за баррель.

В центре внимания трейдеров также остаются заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся внешней торговли. Накануне он сказал, что хотел бы ввести повсеместные пошлины на импорт, которые были бы "гораздо выше" 2,5%.

Банк России во вторник, 28 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 886,3 млрд рублей (при лимите 2 трлн 920 млрд рублей и спросе 2 трлн 886,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 января, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 380 млрд рублей (при лимите 2 трлн 380 млрд рублей и спросе 2 трлн 971,4 млрд рублей) в среднем по ставке 20,85% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 января опустилась на 2 базисных пункта, до 20,71% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц во вторник повысилась на 1 базисный пункт - до 20,84% годовых, версия на три месяца выросла на 2 базисных пункта, до 21,33% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 20,45% годовых.