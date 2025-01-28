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28 января 2025 года 19:33

Рынок акций РФ во вторник превысил 2930п по индексу МосБиржи, отыграв большую часть потерь понедельника

Москва. 28 января. Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне улучшения внешней конъюнктуры и стабилизации нефти, отыграв большую часть потерь начала недели из-за продления антироссийских санкций ЕС и ослабления ожиданий скорой встречи глав США и России по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи превысил 2930 пунктов на фоне возобновившегося ослабления рубля; лидировали в росте акции ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+3,6%) и ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,1%), а локомотивом выступил "Газпром" (MOEX: GAZP) (+1,3%) на новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2931,97 пункта (+1,4%, утром индекс опускался в район 2860 пунктов), индекс РТС - 942,81 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 января, составил 97,9658 руб. (+83,38 копейки).

Поддержку акциям "Газпрома" оказали новости о том, что Nord Stream 2 AG получил разрешение на работы по сохранению поврежденного газопровода. Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG на проведение работ по сохранению газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море, говорится в сообщении ведомства. По оценке регулятора, работы могут быть проведены во втором или третьем квартале 2025 года и, как ожидается, продлятся 2-3 недели.

Подорожали также акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4% и +2,5% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,6% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Подешевели акции банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи во вторник продемонстрировал разворот - после потерь в начале торгов индикатор к вечеру выбрался в хороший "плюс". Весомый вклад в динамику рынка внесли тяжеловесные акции "Газпрома", которые отреагировали ростом на сообщения о выдаче оператору "Северного потока 2" разрешения на работы по консервации поврежденной ветки трубопровода.

В валютных и сырьевых котировках значимых изменений не произошло, как и на геополитическом фронте. Инвесторы ждут решения ФРС США по процентной ставке - почти наверняка регулятор возьмет паузу в ее снижении, но интерес будет представлять риторика Федрезерва. На российском рынке "Группа Астра" опубликует операционные результаты за 2024 год, а вечером будут опубликованы свежие данные Росстата по темпам инфляции.

"Чувствительность к новостному фону остается повышенной, риск-премия в рублевых активах может расти либо уменьшаться в зависимости от характера поступающих сигналов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 января - 2875-2975 пунктов", - считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отметил, что рынок акций РФ отыгрывает позиции благодаря поддержке тяжеловесных бумаг "Газпрома", выросших на фоне новостей о получении Nord Stream 2 AG разрешения на работы по сохранению поврежденного газопровода "Северный поток 2".

Глобальное влияние на рынок продолжают оказывать геополитика и потенциальное санкционное давление Запада на Россию. Сезон корпоративной годовой отчетности начинается с раскрытия операционных результатов.

Акции Henderson (MOEX: HNFG) (+2,1%) подросли после публикации операционного годового отчета за 2024 год: компания нарастила выручку на 24,2% (до 20,8 млрд руб.), онлайн-продажи - на 51,2% (их доля составила 20,8%). Акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,2%) подросли на фоне новостей о потенциальной продаже сети Промсвязьбанку (MOEX: PSKB), отметил эксперт.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, коррекционная просадка в акциях ожидаемо оказалась неглубокой, причем обороты торгов при снижении были средними, что говорит об отсутствии паники.

"Мы не видим причин для мощных распродаж, многие из них выглядят надуманными. Так, нет никакой конкретики по срокам переговоров президентов США и России, но вряд ли кто-то ожидал, что решение по сложнейшему украинскому вопросу будет найдено за считанные дни. ЕС пролонгировал санкции в отношении России, но это ни для кого не стало сюрпризом. Западные рынки сильно упали, но рублевые активы с зарубежными уже давно не коррелируют", - отмечает он.

Единственным реальным негативом является разработка нового европейского пакета санкций, который может усилить давление на российскую нефтянку. Техническая картина могла бы ухудшиться в случае закрепления индекса МосБиржи ниже поддержки 2900 пунктов (в этом случае целью снижения выступит 2800 пунктов), однако рынок отыграл рубеж и демонстрирует готовность к спекулятивному движению вверх, полагает эксперт.

Об улучшении настроений говорит нефть Brent, которая не дошла до поддержки $76 за баррель и развернулась вверх, заключил Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций вырос без очевидных фундаментальных сигналов.

Акции "Распадской" (MOEX: RASP) вернулись к росту после новостей прошлой недели, которые позволяют ожидать редомициляции "Евраза" на фоне включения одной из его структур в список экономически значимых организаций. "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) с 1 февраля начнет биржевые торги в субботу и воскресенье, а Мосбиржа, по словам ее представителей, может запустить торги в выходные дни в конце II квартала. Дополнительное время торгов, вероятно, увеличит доходы обеих бирж, отмечает аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются ниже важных краткосрочных отметок $78 и $74,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика), что подтверждает риски развития нисходящего движения в район $73 и $70 за баррель (нижние полосы Боллинджера дневного графика). У инвесторов на данный момент нет веских поводов для покупок, а в среду отчет Минэнерго США, по средним прогнозам, может показать скачок запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, что станет негативным сигналом, считает аналитик.

От заседаний ФРС и ЕЦБ в ближайшие два дня ждут сохранения в целом "голубиного" тона, но американский регулятор, вероятно, пойдет на паузу в снижении процентной ставки. Российский рынок во вторник без очевидных фундаментальных сигналов вернулся в диапазон 2880-2985 пунктов по индексу Мосбиржи, нижнюю границу которого протестировал в начале дня. Покупки в РФ скорее подтверждают сохранение оптимистичных надежд на урегулирование украинского конфликта как минимум в среднесрочной перспективе, о чем косвенно говорит и рост в подсанкционных "Сургутнефтегазе" и "Газпром нефти", считает Кожухова.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX прибавили 0,2-0,8%, CAC 40 топчется на месте) и США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,5-0,9% во главе с Nasdaq).

Биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздником (Новый год по Лунному календарю).

Согласно опубликованным накануне официальным данным, экспорт Гонконга в декабре 2024 года вырос на максимальные за четыре месяца 5,2% в годовом выражении (до 406,7 млрд гонконгских долларов, или $52,2 млрд), в то время как импорт снизился впервые за десять месяцев - на 1,1% (до 441,2 млрд долларов).

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что планирует обложить дополнительными пошлинами весь импорт стали, алюминия и меди, а также поставки зарубежных компьютерных чипов, полупроводниковых компонентов и лекарственных препаратов. В то же время Трамп призвал Конгресс снизить налоги на прибыль компаний, производящих товары в США, до 15% с текущих 21%.

Индекс потребительского доверия в США в январе снизился до 104,1 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в декабре значение индикатора составляло 109,5 пункта, а не 104,7 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 105,6 пункта с объявленного предварительно декабрьского уровня, по данным Trading Economics.

Внимание рынка на этой неделе будет сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, которое завершится в среду, а также на квартальных отчетностях таких гигантов, как Apple, Microsoft, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена) и Tesla (SPB: TSLA). Кроме того, будут опубликованы такие важные статданные, как изменение ВВП в IV квартале, а также потребительские доходы и расходы в декабре.

На нефтяном рынке во вторник цены стабилизировались после отката накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $77,03 за баррель (-0,05% и -1,8% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $73,13 за баррель (-0,04% и -2% в понедельник).

Трейдеры оценивают новости из Ливии о приостановке отгрузки сырья из двух крупных портов из-за протестов в стране.

Как сообщает агентство Bloomberg, остановка поставок из портов Ras Lanuf и Es Sider, через которые в общей сложности проходит более 400 тыс. баррелей в сутки, ставит под угрозу примерно треть ливийского нефтяного экспорта.

В центре внимания трейдеров также остаются заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся внешней торговли. Накануне он сказал, что хотел бы ввести повсеместные пошлины на импорт, которые были бы "гораздо выше" 2,5%.

Заявления Трампа о планах введения пошлин на продукцию ключевых партнеров США повышают опасения разрастания глобального торгового конфликта, отмечается в обзоре аналитиков ING, который цитирует The Wall Street Journal.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник выросли акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+16,5% и +10,1% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,7%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (+5,4%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+5,1%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+4,3%), "Распадской" (+4,2%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+4%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+3,4%), "М.Видео" (+3,2%).

Владельцы ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео - Эльдорадо") ведут переговоры о продаже сети, сообщили газеты "Ведомости" и "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Источник "Ведомостей", близкий к компании, сообщил изданию, что ритейлер ведет переговоры с "одним из банков". Другой собеседник утверждает, что ритейлер уже провел аудит, а претендентом на покупку может выступать Промсвязьбанк (ПСБ). Источники "Коммерсанта" утверждают, что ритейлером также интересовались Сбербанк и ВТБ.

По данным одного из собеседников, бизнес "М.Видео" с учетом товарных активов можно оценить в 300 млрд рублей. Представитель ритейлера сообщил газетам, что в компании не комментируют слухи.

Подешевели акции ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-5,9%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 96,72 млрд рублей (из них 12,06 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 9,56 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,36 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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