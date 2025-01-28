Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 28 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,18% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,9% годовых). Облигации с погашением в 2042 году выросли в цене всего на 2 базисных пункта - до 65,61% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,65% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 1 базисный пункт, до 71,57% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов, до 31,23% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 4 базисных пункта - до 68,21% от номинала (доходность не изменилась, составив 20,93% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая сохранилась вблизи отметки 66,71% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 15,33% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций во вторник демонстрируют плавное снижение.

Внимание трейдеров в настоящее время направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 28-29 января. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку по итогам этого заседания на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых.

Статданные, опубликованные во вторник, указывают на спад экономической активности в США. Объем новых заказов на товары длительного пользования в стране в декабре упал на 2,2%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре их снижение составило 2%, а не 1,1%, как сообщалось ранее.

Индекс потребительского доверия в США в январе снизился до 104,1 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в декабре значение индикатора составляло 109,5 пункта, а не 104,7 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 105,6 пункта с объявленного предварительно декабрьского уровня.