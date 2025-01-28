"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Норникеля до 195,92 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций "Норильского никеля" до 195,92 рубля, что соответствует потенциалу роста на 59% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"В середине января Индонезия заявила о планах снизить квоты на добычу никелевой руды, чтобы поддержать цены. По данным отраслевых СМИ, квота может составить 150-200 млн тонн в 2025 году по сравнению с 270 млн тонн в 2024 году. Это превышает оценочный профицит никеля на мировом рынке, который, согласно прогнозам INSG, составит около 150 тыс. тонн. Учитывая эти факторы, а также перспективы смягчения монетарных условий в ведущих экономиках и возможное усиление поддержки инвестиционной активности в США и КНР, мы сохраняем прогноз роста цен "корзины" продукции ГМК на 20-25% г/г в 2025 году", - отмечают эксперты.

На фоне улучшения операционных показателей и роста цен на продукцию аналитики "АКБФ" повысили прогноз чистой прибыли компании по итогам 2024 года с $1,9 млрд до $2,1 млрд.

"Прогноз дивидендных выплат: по итогам 2025 года - 14 руб./ао (с возможным диапазоном 14-19 руб./ао, по данным рынка); по итогам 2024 года дивиденды не ожидаются, что отражает отсутствие комментариев менеджмента о возможности выплат. Ранее прогноз этого показателя равнялся 10 руб./ао", - указывают стратеги инвесткомпании.

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