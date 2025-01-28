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28 января 2025 года 18:19
Акции Henderson остаются привлекательными для долгосрочного инвестирования - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Хендерсон Фэшн Групп" (Henderson) остаются привлекательными для долгосрочного инвестирования, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Henderson представил операционные результаты за 12 месяцев 2024 года: выручка за 12 месяцев 2024 года составила 20,8 млрд рублей, продемонстрировав рост за год на 24,2%, - отмечают эксперты. - Компания планирует в дальнейшем реализовывать текущую стратегию по открытию/переоткрытию салонов, направленную на рост торговых площадей. Менеджмент компании планирует, что объем торговых площадей достигнет 69,1 тыс. кв. м по итогам 2025 года, а в 2027 году превысит 85 тыс. кв. м. Планируется реализовывать дальнейший опережающий рост доходов от онлайн-формата, а также введение в работу распределительного центра в начале 2026 года. Реализует задачу по выходу на рынки ближнего зарубежья". На взгляд аналитиков, данные по выручке за 2024 год свидетельствуют об успешности реализуемой компанией Henderson текущей стратегии развития. "Мы ожидаем, что компания продолжит текущую стратегию по развитию бизнеса, направленную на рост выручки и повышение эффективности операционной деятельности. Мы полагаем, что акции Henderson остаются привлекательными для долгосрочного инвестора", - прогнозируют эксперты сервиса. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HENDERSON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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