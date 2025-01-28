Рубль укрепляется в паре с юанем в единый день уплаты налогов января

Москва. 28 января. Юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль растет благодаря продаже валюты экспортерами в единый день уплаты налогов, который пришелся на сегодняшний вторник. Сегодня они перечисляют в бюджет страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,4135 руб., что на 5,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом на этой неделе биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 20 копеек, до 99,5 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 75 копеек, до 103,31 руб./EUR1.

"Вчера на валютном рынке второй день подряд наблюдался всплеск волатильности, вызванный двумя факторами, - сегодняшними налоговыми выплатами и преддверием "длинных" выходных в КНР, также наступающих сегодня, ввиду которых Московская биржа приостанавливает до 5 февраля торги по ряду валютных инструментов. Дополнительным позитивом для рубля выступило и ощутимое ухудшение настроений на мировых рынках, придавившее доллар. В ходе вчерашних торгов биржевой курс юаня падал к отметке 13,3 руб., обновив минимумы с октября, но к концу сессии отыграл практическую всю внутридневную просадку и вернулся к 13,47 руб., уровню закрытия прошлой недели. Сегодня ждем невысокой волатильности в курсе юаня, с его удержанием у середины нашего диапазона 13,3-13,7 руб. Курс доллара к рублю, скорее, постарается подрасти и вернуться в район 100 руб., - токсичные валюты на ближайшие дни, пока КНР отдыхает, могут быть более востребованы у импортеров", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть повышаются во вторник днем, трейдеры оценивают новости из Ливии о приостановке отгрузки сырья с двух крупных портов из-за протестов в стране.

Как сообщает агентство Bloomberg, остановка поставок из портов Ras Lanuf и Es Sider, через которые в общей сложности проходит более 400 тыс. баррелей в сутки, ставит под угрозу примерно треть ливийского нефтяного экспорта.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $77,66 за баррель, что на 0,78% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,67%, до $73,66 за баррель.

В центре внимания трейдеров также остаются заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся внешней торговли. Накануне он сказал, что хотел бы ввести повсеместные пошлины на импорт, которые были бы "гораздо выше" 2,5%.

Банк России во вторник, 28 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 886,3 млрд рублей (при лимите 2 трлн 920 млрд рублей и спросе 2 трлн 886,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 января, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 380 млрд рублей (при лимите 2 трлн 380 млрд рублей и спросе 2 трлн 971,4 млрд рублей) в среднем по ставке 20,85% годовых.

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