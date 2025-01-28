"БКС МИ" назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу

Эксперты "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "Газпром", "Хэдхантер", "ИКС 5", "Газпром нефть" и "Т-Технологии".

"На фоне благоприятной конъюнктуры на газовом рынке вновь становятся интересными акции "Газпрома", - отмечают эксперты в комментарии. - Цены на газ в Европе в январе находятся около $500 за тыс. куб. м - вблизи максимумов за последние 12 месяцев. Благодаря росту цен компания показала позитивные финансовые результаты за III квартал. Если выплаты дивидендов все же будут, дивдоходность может быть близка к 20%. Более того, недавнее решение ЦБ не поднимать ключевую ставку позитивно для компании, так как у "Газпрома" повышенная долговая нагрузка. Газпром также может стать одним из ключевых бенефициаров в случае завершения конфликта на Украине".

В свою очередь, "Хэдхантер" выигрывает от наблюдающегося на рынке РФ дефицита рабочей силы в самых массовых сферах: рабочие, производство, продажи, розничная торговля, логистика и строительство. На фоне позитивной конъюнктуры выручка "Хэдхантера" в III квартале прибавила 28% г/г, рентабельность EBITDA вышла на рекордные уровни - 65%. Чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза. По мнению аналитиков БКС, по результатам 2025 года компания может предложить 10-12% дивдоходности.

Ранее компания анонсировала байбэк почти на 10 млрд руб. - это около 5% от капитала. Эффект от выкупа на цену акций будет зависеть от интенсивности проведения операций, но сам факт запуска программы, на взгляд экспертов, можно расценивать как сигнал от менеджмента о недооцененности бумаг.

"Акции "Газпром нефти" за последние 12 месяцев просели на 26% и выглядят хуже как конкурентов по сектору, так и всего рынка в целом, - констатируют стратеги. - При этом компания показывает сильные финансовые результаты, а дивдоходность близка к максимальным для сектора значениям. За весь 2024 год дивдоходность "Газпром нефти" может составить 14-16%. Акции сейчас торгуются дешевле большинства конкурентов, хотя исторически бумаги оценивались с премией к рынку за счет более высокой рентабельности. Показатель чистый долг/EBITDA на конец III квартала низкий - 0,45х, как и годом ранее. Это важно в условиях высоких процентных ставок".

Группа "Т-Технологии" (ранее ТКС Холдинг) опубликовала сильные финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 года. Чистый процентный доход благодаря объединению с Росбанком вырос на 68% год к году, чистый комиссионный доход прибавил 57% г/г. Чистая прибыль за квартал достигла 37,8 млрд руб. (+60% г/г).

"Предполагается, что интеграция Росбанка полностью завершится в январе 2025 года, но синергия от объединения будет постепенно раскрываться по мере трансформации бизнеса - это создает потенциал для улучшения эффективности в будущем, - указывают эксперты. - Банк в декабре возобновил выплату дивидендов после четырехлетнего перерыва. Менеджмент отмечает, что "Т-Технологии" будут стремиться платить дивиденды поквартально в размере до 30% от чистой прибыли".

С января возобновились торги на Московской бирже акциями "ИКС 5" (X5). Компания интересна как лидер в сегменте продуктового ритейла - по итогам IV квартала выручка выросла на 22% г/г, LFL-продажи прибавили 14%. Финансовые результаты по МСФО аналитиками ожидаются сильные, несмотря на рост издержек на персонал.

"Одна из ключевых точек роста компании - развитие формата жестких дискаунтеров "Чижик". По итогам IV квартала продажи сегмента выросли в 2 раза, заняв 7,8% от консолидированного показателя группы, - подчеркивается в материале. - В конце октября директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами Полина Угрюмова заявляла, что в 2025 года компания намерена возобновить выплату дивидендов. При этом часть средств, накопленных за период невыплаты дивидендов, может быть направлена в пользу акционеров - есть вероятность крупных разовых выплат".

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