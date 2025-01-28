"Финам" понизил рейтинг "префов" Башнефти до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций "Башнефти" с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне 1122 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 17,6%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

При этом рейтинг обыкновенных акций "Башнефти" сохранен на уровне "продавать" с целевой ценой 1537 руб. за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 39,0%.

"За последние полтора месяца привилегированные акции компании выросли более чем на 30% преимущественно на фоне общего позитива на российском рынке из-за смягчения риторики ЦБ и прихода Трампа, - отмечает эксперт. - В то же время операционные и финансовые результаты "Башнефти" продолжат находиться под давлением из-за соглашения ОПЕК+ и сниженной маржинальности нефтепереработки в РФ. Из-за этих факторов и нормы выплат всего 25% прибыли прогнозная дивидендная доходность привилегированных акций, по нашим оценкам, составляет 9,6% - низкое значение по сравнению с другими представителями сектора".

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