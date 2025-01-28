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Главная  /  Мнения аналитиков  /  S&P 500 может колебаться в диапазоне 5960-6050п во вторник - Freedom Finance Global
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28 января 2025 года 15:16

S&P 500 может колебаться в диапазоне 5960-6050п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 может колебаться в диапазоне 5960-6050 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Раймжан Байтерек.

"Главным макроэкономическим событием во вторник станет публикация данных индекса уверенности потребителей (консенсус: 105,5 пункта), в фокусе будет "дифференциал рынка труда", который стабильно повышался в четвертом квартале после достижения минимума в сентябре, - отмечает эксперт. - Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют консолидацию. На предстоящую сессию прогнозируем высокий уровень волатильности на фоне нестабильности в технологическом секторе. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5960-6050 пунктов".

С технической точки зрения среднесрочный тренд, по мнению аналитика, остается восходящим до тех пор, пока индекс S&P 500 находится в рамках равноудаленного канала, берущего начало в августе 2024 года, и лишь уход бенчмарка ниже 5780 пунктов создаст угрозу слома этого тренда.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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