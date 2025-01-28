"КИТ Финанс Брокер" снизил прогнозную цену акций ММК до 47 руб

"КИТ Финанс Брокер" снизил прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) до 47 рублей за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"ММК представил операционные результаты за 4К2024 года. Производство стали составило 2,4 млн т - падение на -23% г/г, -4% к/к. Производство чугуна составило 2,1 млн т - падение на -13% г/г, -10% к/к. Продажи металлопродукции упали до 2,4 млн т (падение на -17% г/г, -5% к/к). Такое падение производства связано с двумя факторами: снижением строительной активности и ремонт доменных печей с остановкой производства. Из позитива отметим: 1) Ремонт печей № 6, 8 завершен, что позволяет значительно увеличить выплавку чугуна; 2) Доля продаж высокомаржинальной продукции снизилась незначительно и остается на уровне 45%; 3) Цены на сталь и большинство металлопродукции все еще выше средних значений 2023 года. Мы рассматриваем отчет умеренно-негативно и снижаем таргет по бумаге до 47 рублей", - пишут аналитики.

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