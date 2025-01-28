"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 1272 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1272 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 1075 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Тарифы эмитента на транспортировку нефти с 1 января 2025 года будут увеличены на 9,9%. Это следует из распоряжения кабмина РФ, вносящего изменения в распоряжение от 2020 года об установлении долгосрочных параметров тарифного регулирования для оператора магистральных нефтепроводов. Ранее предполагался рост на 5,8% с 1 января. Это дает дополнительные 35-40 млрд руб. выручки и существенно компенсирует повышение налогов, которое ранее было введено для компании", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки демонстрируют признаки разворота тренда вверх, цена консолидировалась около уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1075 руб. риск на портфель составит 0,64%", - указывают эксперты инвесткомпании.

ПАО "Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Основные направления деятельности компании - оказание услуг в области транспортировки и хранения нефти, газа и продуктов их переработки по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределами.

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