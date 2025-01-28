"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в префах Башнефти против обычки"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в привилегированных акциях "Башнефти"/Шорт в обыкновенных акциях "Башнефти" с ожидаемой доходностью 10% за три месяца, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Идея за месяц вышла на плановую траекторию и уже принесла 7%, когда рынок за то же время прибавил всего 1%. Наш расчет на то, что уже несколько лет подряд в январе у "обычки" "Башнефти" динамика слабее, чем у "префов", оправдался: этот январь не стал исключением. Ожидаем, что в ближайшее время спред продолжит сокращаться", - отмечают эксперты.

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