Акции Х5 остаются фаворитами потребсектора РФ на 2025г - Альфа-банк

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) остаются фаворитами в потребительском секторе российского рынка на текущий год, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Олеся Воробьева.

"Эмитент опубликовал сильные операционные результаты за 4К24 и весь 2024 год. Мы ожидаем, что инвестиции в цены вкупе с инвестициями в персонал окажут давление на маржу EBITDA в 4К24 - по нашим оценкам, она составит 4,5-5%, что транслируется в маржу EBITDA по итогам 2024 года на уровне 6,3-6,4%. На наш взгляд, маржа вряд ли превысит эти уровни и в 2025 году, учитывая сохраняющийся дефицит трудовых ресурсов, а также активное развитие сети в регионах и рост сети дискаунтеров "Чижик", - пишут эксперты. - При этом основным ближайшим катализатором для акций Х5 является утверждение новой дивидендной политики компании (мы не исключаем, что она будет раскрыта 21 марта вместе с результатами по МСФО). Ключевым параметром новой политики, на наш взгляд, будет целевой уровень коэффициента "чистый долг / EBITDA". По нашим оценкам, при стабильности этого показателя на уровне 1,1-1,2х компания может обеспечить инвесторам дивидендную доходность около 30% в 2025 году. Акции Х5 остаются нашим фаворитом в потребительском секторе на текущий год".

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