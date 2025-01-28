28 января 2025 года 10:22
Рубль утром дешевеет в паре с юанем на снижении предложения валюты экспортерами
Москва. 28 января. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром во вторник. Рубль дешевеет на фоне снижения предложения валюты экспортерами, в основном подготовившими рублевую ликвидность для уплаты январских налогов.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,492 руб. (+2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась всего на 11,14 коп. выше уровня действующего официального курса.
Единый день уплаты налогов приходится на сегодняшний вторник, компании-экспортеры в течение дня должны будут перечислить в бюджет страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.
Возможно умеренное ослабление рубля по отношению к юаню в ближайшее время, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.
"Пара "юань-рубль" в понедельник опускалась в район 13,3 руб. за юань, но продолжить снижение не смогла и закрылась лишь чуть ниже открытия. Уже во вторник поддержка рубля со стороны налогового периода резко ослабнет, и с учетом локальной перекупленности российской валюты можно ждать ее умеренного ослабления. Однако причин для сильной девальвации рубля мы не видим", - пишет эксперт в комментарии.
Цены на нефть эталонных марок слабо восстанавливаются утром во вторник после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск подорожали на 0,6% - до $77,52 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,56% - до $73,57 за баррель.
Как сообщалось, в минувшие выходные президент США Дональд Трамп поручил немедленно ввести 25%-ю пошлину на весь колумбийский импорт за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами. Позднее было объявлено, что вступление пошлины в силу пока откладывается, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия Вашингтона.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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28 января 2025 года 17:12
Новая волна ослабления рубля возможна ближе к весне, считает аналитик "Финама" Александр Потавин.
"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе американские санкции, введенные администрацией Д. Байдена, приведут к постепенному снижению объемов российской экспортной выручки. - пишет эксперт. -... читать дальше
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28 января 2025 года 16:41
Эксперты "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "Газпром", "Хэдхантер", "ИКС 5", "Газпром нефть" и "Т-Технологии".
"На фоне благоприятной конъюнктуры на газовом рынке вновь становятся... читать дальше
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28 января 2025 года 15:51
"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций "Башнефти" с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне 1122 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 17,6%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.
При этом рейтинг обыкновенных акций "Башнефти"... читать дальше
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28 января 2025 года 15:27
Москва. 28 января. Юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль растет благодаря продаже валюты экспортерами в единый день уплаты налогов, который пришелся на сегодняшний вторник. Сегодня они перечисляют в бюджет страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. читать дальше
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28 января 2025 года 15:16
Индекс S&P 500 может колебаться в диапазоне 5960-6050 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Раймжан Байтерек.
"Главным макроэкономическим событием во вторник станет публикация данных индекса уверенности потребителей (консенсус: 105,5 пункта), в фокусе будет... читать дальше
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28 января 2025 года 14:41
"КИТ Финанс Брокер" снизил прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) до 47 рублей за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании.
"ММК представил операционные результаты за 4К2024 года. Производство стали составило 2,4 млн т - падение на -23% г/г, -4% к/к.... читать дальше
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28 января 2025 года 14:13
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1272 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 1075 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Тарифы... читать дальше
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28 января 2025 года 13:45
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает нейтральную оценку акций "Селигдара", сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.
"Эмитент опубликовал в понедельник операционные результаты за 4К24 и весь 2024 год. Консолидированная выручка по всем металлам за прошлый год составила 58,2... читать дальше
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28 января 2025 года 13:14
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в привилегированных акциях "Башнефти"/Шорт в обыкновенных акциях "Башнефти" с ожидаемой доходностью 10% за три месяца, говорится в обзоре инвесткомпании.
"Идея за месяц вышла на плановую траекторию и уже принесла 7%, когда... читать дальше
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28 января 2025 года 12:36
Котировки нефти марки Brent, вероятно, будут находиться в диапазоне $75-79 за баррель на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.
"Мы продолжаем опасаться, что сырье будет эту неделю под давлением. Сантимент после инаугурации Д.Трампа носит скорее... читать дальше
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28 января 2025 года 12:10
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) остаются фаворитами в потребительском секторе российского рынка на текущий год, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Олеся Воробьева.
"Эмитент опубликовал сильные операционные результаты за 4К24 и весь 2024 год. Мы ожидаем, что... читать дальше
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28 января 2025 года 11:36
Бумаги ГМК "Норильский никель" в отсутствие ясной программы расширения производства можно рассматривать как ставку на рост цен металлов платиновой группы и страховку от ослабления рубля, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).
"Производственные результаты оцениваем как ожидаемо невыразительные.... читать дальше
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28 января 2025 года 11:08
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг ГМК "Норильский никель", говорится в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.
Эмитент в понедельник сообщил об итогах производственной деятельности за 4К24 и весь 2024 год. Объем производства снизился на 1% к/к (до 106 тыс.... читать дальше
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28 января 2025 года 10:45
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на горизонте года с мультипликатором 3,5х EV/EBITDA и 6,3х Р/Е на базе прогнозов EBITDA и прибыли на 2025 год, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.
"Эмитент... читать дальше
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28 января 2025 года 10:19
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble Co. с прогнозной стоимостью на уровне $165 за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.
"22 января компания P&G опубликовала отчетность за 2К25 финансового года. Результаты в целом оказались нейтральными, поэтому мы не... читать дальше
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