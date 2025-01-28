Рубль утром дешевеет в паре с юанем на снижении предложения валюты экспортерами

Москва. 28 января. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром во вторник. Рубль дешевеет на фоне снижения предложения валюты экспортерами, в основном подготовившими рублевую ликвидность для уплаты январских налогов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,492 руб. (+2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась всего на 11,14 коп. выше уровня действующего официального курса.

Единый день уплаты налогов приходится на сегодняшний вторник, компании-экспортеры в течение дня должны будут перечислить в бюджет страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Возможно умеренное ослабление рубля по отношению к юаню в ближайшее время, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Пара "юань-рубль" в понедельник опускалась в район 13,3 руб. за юань, но продолжить снижение не смогла и закрылась лишь чуть ниже открытия. Уже во вторник поддержка рубля со стороны налогового периода резко ослабнет, и с учетом локальной перекупленности российской валюты можно ждать ее умеренного ослабления. Однако причин для сильной девальвации рубля мы не видим", - пишет эксперт в комментарии.

Цены на нефть эталонных марок слабо восстанавливаются утром во вторник после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск подорожали на 0,6% - до $77,52 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,56% - до $73,57 за баррель.

Как сообщалось, в минувшие выходные президент США Дональд Трамп поручил немедленно ввести 25%-ю пошлину на весь колумбийский импорт за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами. Позднее было объявлено, что вступление пошлины в силу пока откладывается, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия Вашингтона.