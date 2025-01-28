Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики. Dow Jones увеличился на 0,7%, а S&P 500 потерял за день 1,5%. Падение Nasdaq Composite превысило 3% и стало максимальным за месяц. Это было обусловлено снижением стоимости акций чипмейкеров и других высокотехнологических компаний, которые составляют в данном индексе значительную часть.

Причиной для этого стал рост популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek, который занял первое место по числу скачиваний в App Store в ряде стран и вошел в число лидеров по скачиваниям в магазине приложений для устройств на базе Android Play Store. Опасения, что новейшая ИИ-модель DeepSeek является более экономически эффективной, работая на менее передовых чипах, ставят под сомнение обоснованность заоблачных оценок стоимости таких компаний, как Nvidia, отмечают эксперты. Котировки акций Nvidia рухнули на 17%. Таким образом, капитализация компании обвалилась почти на $600 млрд, что является рекордным снижением за один день для американской компании, отмечает CNBC.

Азиатские рынки акций движутся без единой динамики на торгах во вторник, биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты на праздничные каникулы (Новый год по Лунному календарю). Гонконгский Hang Seng растет на 0,1% при пониженном объеме торгов в рамках укороченной сессии перед "лунным" Новым годом. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%. Японский Nikkei 225 уменьшается на 1,6%. Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги поставщика оборудования для тестирования полупроводниковой продукции Advantest (-11,5%). Инвесторов беспокоят перспективы одного из его клиентов - американского чипмейкера Nvidia.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо восстанавливаются утром во вторник после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подорожали на 0,51% - до $77,47 за баррель. В понедельник эти контракты снизились в цене на 1,8%, до $77,08 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,48% - до $73,52 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 2%, до $73,17 за баррель.

Как сообщалось, в минувшие выходные президент США Дональд Трамп поручил немедленно ввести 25%-ю пошлину на весь колумбийский импорт за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами. Позднее было объявлено, что вступление пошлины в силу пока откладывается, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия Вашингтона. Аналитики ING отметили, что Колумбия является одним из ключевых поставщиков нефти в Соединенные Штаты - объемы превышают 200 тыс. баррелей в сутки.

С одной стороны, сокращение поставок из-за пошлин может привести к краткосрочному росту нефтяных котировок, однако в долгосрочной перспективе это, а также угрозы Трампа ввести пошлины в отношении импорта Канады и Мексики, являются негативными факторами для мировой экономики, в особенности для экономики Китая, отметил президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.

Дополнительным фактором, ускорившим падение цен на нефть в понедельник, стал обвал американского фондового рынка, и прежде всего технологического сектора. Старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн отметил в комментарии для MarketWatch, что ситуация может стать негативным фактором для рынка нефти, поскольку отчасти поддержку ценам на энергоносители оказывали ожидания, что "для работы дата-центров и технологий искусственного интеллекта потребуются огромные объемы электроэнергии".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,529 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,008 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 января вырос всего на 0,004% и составил 107,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (25-27 января) прибавил 0,09%, поднявшись до 984,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (+1,39%), "ДОМ.РФ-001P-13R" (+1,16%) и "АФК Система-001Р-07" (+0,61%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,77%), "Группа ЛСР БО-001P-07" (-0,57%) и "Ростелеком-001P-03R" (-0,55%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" завершило размещение 10-летних облигаций серии 003P-08 с офертой через 13 месяцев объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 января. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 21,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 23,75% годовых, купоны ежемесячные. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен вдвое - с "не менее 10 млрд рублей" до 20 млрд рублей.

АО "Пикалевская сода" 29 января начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей - квалифицированные инвесторы. По займу будут предусмотрены квартальные плавающие купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Спред к ключевой ставке установлен в размере 2,5% годовых. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила, кредитных рейтингов у эмитента нет.

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) зафиксировало объем размещения облигаций серии 001Р-05 с фиксированными купонами в размере 4,5 млрд рублей, выпуска облигаций серии 001Р-06 с плавающими купонами - в размере 350 млн рублей. Компания 24 января провела сбор заявок на два выпуска 4-летних облигаций. Ставка 1-го купона облигаций серии 001Р-05 была установлена на уровне 24,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 27,76% годовых. Спред к ключевой ставке ЦБ по облигациям серии 001Р-06 установлен на уровне 6% годовых, купоны определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс спред. Купоны по займам ежемесячные. Техразмещение займов начнется 30 января. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, с переменными купонами - только для квалифицированных инвесторов.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" увеличила объем размещения годовых облигаций серии 001Р-03 с 500 млн рублей до 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 26,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 29,97% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 27 января. Техразмещение запланировано на 30 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Москбиржа 9 сентября 2024 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом 50 млрд рублей. В рамках программы эмитент разместил два выпуска облигаций на сумму 549,7 млн рублей.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) 5 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 002P-07 со сроком обращения 1,5 года объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 24% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 26,82% годовых, купоны ежемесячные. Техразмещение предварительно запланировано на 10 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) установило ставку 30-го купона облигаций серий БО-08 и БО-10 на уровне 21,4% годовых. Оба выпуска облигаций сроком обращения 33 года были размещены в ноябре 2017 года. Объем серии БО-08 - 5 млрд рублей, БО-10 - 10 млрд рублей. Ставка текущего квартального купона бондов - 20,9% годовых. По выпускам 6 февраля предстоит исполнение оферт.