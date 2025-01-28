Возможно умеренное ослабление рубля в ближайшее время - "Алор Брокер"

Возможно умеренное ослабление рубля по отношению к юаню в ближайшее время, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Пара юань/рубль в понедельник опускалась в район 13,3 руб. за юань, но продолжить снижение не смогла и закрылась лишь чуть ниже открытия. Уже во вторник поддержка рубля со стороны налогового периода резко ослабнет, и с учетом локальной перекупленности российской валюты можно ждать ее умеренного ослабления. Однако причин для сильной девальвации рубля мы не видим", - пишет эксперт в комментарии.

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