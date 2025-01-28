Ближайшая цель индекса RGBI - 102,5п - ПСБ

Ближайшей целью индекса RGBI является закрытие "гэпа" на уровне 102,5 пункта, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Снижение индекса RGBI ускорилось - в понедельник оно составило 0,51 пункта, до 104,01 пункта, констатирует эксперт.

"На данное движение повлияли как ухудшение глобальной рыночной конъюнктуры, так и допэмиссия семи выпусков ОФЗ Минфином. Отметим, что предложение на аукционах данных выпусков будет способствовать более равномерному распределению предложения новых бумаг и нивелированию перекосов в ценообразовании на длинном конце кривой госбумаг, - пишет Грицкевич в обзоре. - Однако краткосрочно у инвесторов возникает возможность продать бумагу с более низкой доходностью (по которой объявлена допэмиссия) и переложиться в выпуск сопоставимой срочности, который торгуется с премией к кривой. По-прежнему ближайшей целью по индексу RGBI видим закрытия "гэпа" на уровне 102,5п; долгосрочно (до конца 2025 года) сохраняем позитивный взгляд на рынок".

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