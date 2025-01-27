Рубль в понедельник подрос в паре с юанем, обновил максимум с октября 2024г

Москва. 27 января. Юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль к вечеру сократил темпы укрепления, однако остался в незначительно плюсе благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам января. Единый день уплаты налогов приходится на вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,4645 руб., что на 0,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов рубль сумел обновить максимальное значение с начала октября 2024 года, так как пара "юань-рубль" снижалась до 13,293 руб. впервые с 1 октября 2024 года. При этом на этой неделе биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 января на 1,1316 рубля, до 97,132 руб./$1, и уменьшил курс евро на 44,1 копейки, до 102,746 руб./EUR1.

"Рубль укрепился относительно мировых валют на прошлой неделе. Курс китайского юаня снизился на 2,89% до 13,47 руб. По данным фьючерсов на Московской бирже, доллар (USDRUBF) подешевел на 4,05%, до 98,26 руб., а евро (EURRUBF) - на 1,59%, до 103,19 руб. Одним из ключевых факторов, оказавших поддержку котировкам национальной валюты, вероятно, стало приближение налогового периода, которое завершится 28 января. В этот период экспортеры традиционно увеличивают продажу валютной выручки, что способствует росту предложения иностранной валюты на рынке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

"Рубль вновь открылся к юаню с ощутимым межсессионным разрывом вверх. Однако, как и в пятницу, сразу перешел к укреплению. Китайская валюта впервые с начала октября уходила немного ниже 13,3 руб. Затем котировки стали корректироваться, рубль растерял заметную часть хорошего дневного плюса. Пик налоговых платежей экспортеров приходится на сегодняшний день и вторник, поэтому уже на текущей сессии дополнительное предложение иностранной валюты может исчезнуть, поскольку она продается для исполнения фискальных обязательств с расчетами на завтра (TOM). Завершение налогового периода способно привести к умеренному ослаблению рубля. Препятствовать более быстрой нисходящей динамике его курса будет по-прежнему слабый спрос на импорт, присущий началу года", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Совет ЕС продлил в понедельник экономические санкции Евросоюза в отношении РФ еще на 6 месяцев, до 31 июля 2025 года, обосновав это "продолжающимися действиями по дестабилизации ситуации на Украине".

"Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были существенно расширены с февраля 2022 года (...). В настоящее время они включают широкий спектр секторальных мер, в том числе ограничения в сфере торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши", - напомнил Совет в своем коммюнике.

Эти меры, сообщается в документе, "также охватывают запрет на импорт или транспортировку морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, дезактивацию систем SWIFT нескольких российских банков и приостановление вещательной деятельности и лицензий в Европейском союзе нескольких (...) дезинформационных СМИ".

В Евросоюзе сочли, что на данном этапе "целесообразно сохранить в силе все меры, введенные ЕС, и принять дополнительные, если необходимо".

Цены на нефть ускорили темпы снижения в понедельник вечером после сильного снижения не прошлой неделе.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 19:00 мск составляла $77,39 за баррель, что на 1,4% ниже цены закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались с понижением на 1,53%, до $73,51 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,5%.

Рынки реагируют на заявления президента США Дональда Трампа и данные Китая. В минувшие выходные Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25%-ные пошлины и другие ограничительные меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с депортируемыми из США нелегальными мигрантами. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия Вашингтона.

Выступая на прошлой неделе в Давосе, Дональд Трамп призвал страны ОПЕК опустить цены на нефть для ускорения завершения украинского конфликта. В то же время Трамп пригрозил ужесточить санкции против экспорта нефти из России.

Ранее американский президент пообещал ввести 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля, допустив возможность введения пошлин на импорт из Евросоюза и Китая. Кроме того, он заявлял о намерении наращивать производство энергоносителей в США.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 января осталась на прежнем уровне - 20,73% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в понедельник повысилась на 2 базисных пункта - до 20,83% годовых, версия на три месяца выросла на 7 базисных пунктов, до 21,31% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 9 базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 20,42% годовых.