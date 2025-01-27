Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 27 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,18% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,9% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 25 базисных пунктов - до 65,59% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 9,65% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 11 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 80 базисных пунктов, до 70,75% от номинала (их доходность увеличилась на 107 базисных пунктов - до 32,17% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 5 базисных пунктов - до 68,23% от номинала (доходность опустилась на 1 базисный пункт, составив 20,9% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая сохранилась вблизи отметки 66,71% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 15,32% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций в понедельник демонстрируют умеренный рост на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на защитные активы, каковыми традиционно выступают US Treasuries.

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