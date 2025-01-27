Котировки Brent, скорее всего, вернутся к уровням $70-75/барр. в краткосрочной перспективе - "Цифра Брокер"

Импульс к росту цен в ближайшее время ослабнет, и котировки Brent, скорее всего, вернутся к уровням $70-75 за баррель в краткосрочной перспективе, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер" на февраль 2025 года.

"Санкции в отношении современной России планомерно вводятся западными странами с 2014 года, поэтому новые ограничения в отношении отечественного нефтегазового сектора не являются неожиданностью и/или катастрофой, - отмечают эксперты. - Основными факторами в пользу более медленного роста спроса выступают более суровые экономические условия и, в частности, слабость экономики Китая, а также ускорение энергоперехода. В то время как страны вне ОПЕК+, в первую очередь США, Канада и Бразилия, значительно нарастят поставки нефти на мировой рынок в 2025 году".

Аналитики указывают, что за последние 10 лет США значительно нарастили добычу и экспорт нефти, став крупным игроком на этом рынке. Ожидается, что роль США на мировом рынке нефти продолжит расти вместе с ростом производительности. США являются самым крупным потребителем нефти в мире, поэтому вполне логично, что страна заинтересована в увеличении добычи "черного золота", чтобы воздействовать на цены.

"В то же время запасы сырой нефти в США (стратегические и коммерческие в сумме) остаются на минимальных с 2000-х годов уровнях после существенного роспуска резервов в 2020-2022гг. Соответственно, пока американские запасы остаются на низких значениях, предпосылки в пользу более дорогой нефти сохраняются", - полагают стратеги "Цифра брокера".

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