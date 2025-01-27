"Финам" присвоил акциям Johnson & Johnson целевую цену $183 за штуку на горизонте 12 месяцев, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой.

Предполагаемый потенциал роста акций составляет 24,8% с текущих уровней.

"Акции Johnson & Johnson в 2024 году показали отрицательную динамику на растущем рынке, что представляется необоснованным с фундаментальной точки зрения - компания успешно переформатировала свою стратегию и регулярно приносит инвесторам хорошие новости по части исследований и разработок, при этом прогнозы по финансовым результатам на 2025 год выглядят вполне конструктивно. В условиях непредсказуемого президентства Трампа позиции J&J выглядят более надежными и стабильными, чем у многих других представителей сектора здравоохранения", - отмечает эксперт.

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