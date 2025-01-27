"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Норникеля

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Норильского никеля" с целевой ценой 221 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Норникель" представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал и весь 2024 год. По итогам прошедшего года небольшое снижение показал лишь никель, в то время как производство меди, палладия и платины продемонстрировало рост. Производственный план на 2024 год. оказался перевыполнен относительно верхней границы прогнозируемого компанией диапазона на 0,5% по никелю и платине, на 1,8% по меди и на 1,2% по палладию. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг "Норникеля" с целевой ценой 221 руб.", - пишет эксперт.

Ранее "Норникель" сообщил, что в 4К24 сократил производство никеля на 7,0% г/г, до 59 тыс. т, меди - на 12,3% г/г, до 106 тыс. т, в то время как палладий и платина показали рост на 10,8% г/г и 6,6% г/г, до 606 тыс. и 146 тыс. унций соответственно. По итогам всего 2024 года выпуск никеля упал на 1,7% г/г, в то время как выпуск меди, палладия и платины вырос на 1,7%, 2,6% и 0,5% соответственно.

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