Цена на золото сохраняет потенциал роста в 2025г - "Цифра брокер"

Котировки золота сохраняют потенциал дальнейшего подъема в текущем году, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер" на февраль 2025 года.

Эксперты напоминают, что в 2024 году цена на драгметалл выросла на 27%, почти до $2800 за тройскую унцию.

"Центральные банки выступают нетто-покупателями золота в течение почти 15 лет. Драгметалл был, есть и будет самым понятным и надежным защитным активом в периоды турбулентности в мире. В условиях регулярно растущего объема суверенного долга и глобальной экономической неопределенности роль золота остается актуальной в перспективе 2025 года", - пишут аналитики инвесткомпании в материале.

Чистый приток средств в биржевые фонды (ETF), обеспеченные физическим объемом золота, в 2024 году составил $3,4 млрд на фоне роста цен, хотя в натуральном выражении объем золота сократился на 6,8 тонн. Это был положительный результат после четырех лет оттока капитала из "золотых" ETF, констатируют в инвесткомпании. На конец 2024 года стоимость золота в "золотых" ETF составила $270,5 млрд, что соответствует 3218,8 тыс. тонн, указывают эксперты "Цифра брокера".

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