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Главная / Мнения аналитиков / Акции X5 остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
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27 января 2025 года 17:31
Акции X5 остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) остаются привлекательными для долгосрочного инвестора, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Ритейлер представил операционные результаты за 2024 год. Выручка соответствует нашим ожиданиям. В плане развития операционной деятельности мы полагаем, что компания продолжит активное развитие магазинов малых форматов и цифровых бизнесов", - указывают эксперты в материале. Эмитент активно инвестирует в проекты, направленные на рост операционной эффективности в будущем, однако текущий дефицит рабочей силы на рынке труда оказывает давление на результаты, отмечают эксперты сервиса. Также, обращают внимание они, высокие инвестиционные расходы негативно влияют на текущие дивиденды, однако при этом служат основой для их ускоренного роста в будущем. "Мы полагаем, что компания может выплатить около 680 рублей дивидендов в течение следующих двенадцати месяцев (540 рублей за предыдущие периоды, 140 рублей за первое полугодие 2025 года), что соответствует 22% текущей дивидендной доходности. В данный момент компания разрабатывает новую дивидендную политику и ожидает решения правительственной комиссии касательно выкупа у нерезидентов 10,2% акций с дисконтом, - пишут аналитики в обзоре. - На наш взгляд, не стоит ожидать выплаты дивидендов до тех пор, пока не разрешится вопрос касательно выкупа акций у нерезидентов, так как итоговая величина дивидендов за предыдущие периоды зависит от суммы средств, которые пойдут на выкуп акций. С нашей точки зрения, акции X5 остаются привлекательными для долгосрочного инвестора". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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