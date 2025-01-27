ЦБР, вероятно сохранит ставку на уровне 21% в феврале 2025г - "Цифра брокер"

ЦБ РФ, вероятно, займет в следующем месяце выжидательную позицию и сохранит ключевую ставку по итогам заседания 14 февраля 2025 года на уровне 21% годовых, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"С одной стороны, мы видим, что на 20 января рост цен с начала 2025 года составил внушительные 0,92%, с другой - Банк России в своей риторике на протяжении прошлого года, давал нам понять, что замедление кредитования является одной из главных предпосылок для снижения инфляции, и в конце 2024 года мы увидели снижение в корпоративном и потребительском кредитовании. Также считаем эффективной мерой введенные в IV квартале 2024 года макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам, что ограничило кредитование заемщиков. Ожидаем, что в феврале регулятор займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 21% годовых", - пишут эксперты в стратегии на февраль 2005 года.

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