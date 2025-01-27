ПСБ сохраняет прогнозную цену акций X5 на уровне 3769 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 3769 рублей за штуку на горизонте года, бумаги интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в материале аналитика Екатерины Крыловой.

Выручка эмитента в сезонно сильном четвертом квартале выросла на 22,3%, впервые в истории превысив 1 трлн руб. Сопоставимые продажи увеличились на 14%, средний чек - на 9,9%, а трафик - на 3,8%. Ключевыми драйверами роста по-прежнему остались "Чижик" и "Пятерочка" - магазины наиболее популярных сейчас форматов, отмечает эксперт.

Компания продолжает активно развивать цифровой бизнес, где продажи возросли на 47% г/г, до 61, 4 млрд руб. Вклад этого сегмента в общую выручку составил 5,7%, немного уступив "Чижику" (7,7%), констатирует Крылова.

"Мы полагаем, что финансовые результаты за 4К24 также будут сильными. Считаем акции интересными для долгосрочных инвестиций. Таргет на горизонте двенадцати месяцев сохраняем: 3769 руб./акцию", - пишут аналитик ПСБ в обзоре.

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