"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций HCA Healthcare с прогнозной стоимостью на уровне $359,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,6%, после рассмотрения отчетности эмитента за четвертый квартал и весь 2024 год, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Компания отчиталась по квартальной выручке и чистой прибыли с превышением прогнозов несмотря на то, что в четвертом квартале имел место негативный эффект от стихийных бедствий на юге США. Кроме того, топ-менеджмент HCA в своих комментариях к отчетности аккуратно затронул вопрос о новой американской администрации и ее труднопредсказуемой политике - снять обеспокоенность инвесторов в полной мере не удалось, но наличие комментариев руководства лучше, чем их отсутствие, в текущих условиях неопределенности в отрасли, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Акции HCA Healthcare выглядят недооцененными с фундаментальной точки зрения - торгуются с дисконтом 15% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)".

HCA Healthcare - один из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США, в первую очередь стационарного лечения пациентов.

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