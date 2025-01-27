S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5960-6050п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5960-6050 пунктов с повышенной внутридневной волатильностью в понедельник, оценка баланса рисков негативная, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

"Сильное нисходящее движение фьючерсов на S&P 500 выводит на первый план поддержку в области 6000 пунктов. После ее пробоя индекс широкого рынка может скорректироваться до 5900 пунктов. При этом среднесрочный тренд остается восходящим до тех пор, пока S&P 500 находится в рамках равноудаленного канала, берущего начало в августе 2024 года, и лишь уход бенчмарка ниже 5780 пунктов создаст угрозу слома этого тренда", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.