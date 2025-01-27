Потенциал роста акций Норникеля на горизонте года составляет 14% - "Т-Инвестиции"

Потенциал роста акций "Норильского никеля" на горизонте года составляет 14% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций".

" Производитель металлов "Норильский никель" опубликовал позитивные производственные результаты за четвертый квартал и весь 2024 год, - отмечают эксперты. - Компания смогла превзойти свой производственный прогноз на 2024 год по всем ключевым металлам. В свою очередь, прогноз "Норникеля" на 2025 год предполагает сохранение объемов производства примерно на уровнях прошлого года. Мы нейтрально смотрим на акции "Норникеля" из-за сохранения низких цен на никель и палладий. По нашим оценкам, скорректированный свободный денежный поток по итогам 2024-го будет отрицательным, поэтому мы не ожидаем выплаты дивидендов за прошлый год. Наша целевая цена - 141 рубль за акцию. Потенциал роста на горизонте 12 месяцев - 14%".

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