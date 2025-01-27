"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций X5

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3850 руб. за штуку на фоне сильных операционных результатов за 4К24 и весь 2024 год, сообщается в комментарии аналитиков.

"Квартальная выручка крупнейшего российского продовольственного ритейлера X5 компании впервые в истории превысила 1 трлн рублей. Динамика ее роста немного замедлилась по сравнению с третьим кварталом вслед за снижением темпов увеличения торговых площадей, однако все еще остается на высоком уровне. Ритейлер прошел традиционно сильный предновогодний квартал с фокусом на активном росте сопоставимого трафика. Добиться этого компания смогла за счет промо-активностей, что замедлило темпы увеличения среднего LFL-чека, несмотря на ускорение продовольственной инфляции. Это может оказать давление на валовую маржинальность X5", - пишут эксперты.

Компания пока не раскрывает сопоставимые показатели дискаунтера "Чижик", отмечают аналитики. Однако, судя по общим результатам X5, LFL-продажи в данном сегменте росли выше среднего по остальным сегментам бизнеса, что, по мнению стратегов "Т-Инвестиций", показывает операционную эффективность бизнес-модели этого направления.

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