"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Т-Технологий" с целью 3300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Т-Технологии" с целевой ценой 3300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,9%, стоп-приказ: 2900 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликовала сильную операционную отчетность за 2024 год. Прибыль Т-Банка по РСБУ выросла до 112 млрд руб., что является рекордными показателем, - отмечают аналитики. - Число клиентов увеличилось до 48 млн, а на счетах клиентов и под управлением группы находится 5,4 трлн руб. Помимо этого, менеджмент "Т-Технологий" заявил, что в 2025 году компания будет сочетать инвестиции в развитие с регулярными дивидендными выплатами".

С технической точки зрения акции компании пробили сильный уровень сопротивления, при закреплении выше открывается потенциал движения наверх, указывают в "Финаме". "Идея на рост бумаги с целью 3300 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2900 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,88", - пишут стратеги.

"Т-Технологии" - технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл экосистему.

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