"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций X5

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) после анализа операционных результатов компании за 2024 год, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Отчетность X5 за 2024 год, на наш взгляд, позитивная, - пишет эксперт. - Мы ожидали сильных результатов от компании, так что опубликованные цифры не стали сюрпризом. Текущее финансовое положение X5 можно охарактеризовать как устойчивое. Долговая нагрузка группы относительно низкая, денежные потоки генерируются стабильно, а бизнес функционирует с устойчивой рентабельностью. Потенциал развития бизнеса, на наш взгляд, значительный, и компания еще долгое время может наращивать свою рыночную долю. Бумаги X5 редко реагируют на операционную отчетность в силу относительной предсказуемости и меньшей значимости этих результатов по сравнению с публикацией финансовой отчетности. Мы полагаем, что у ритейлера хорошие перспективы в текущем году".

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