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Главная / Мнения аналитиков / "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций X5
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27 января 2025 года 14:01
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций X5
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) после анализа операционных результатов компании за 2024 год, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Отчетность X5 за 2024 год, на наш взгляд, позитивная, - пишет эксперт. - Мы ожидали сильных результатов от компании, так что опубликованные цифры не стали сюрпризом. Текущее финансовое положение X5 можно охарактеризовать как устойчивое. Долговая нагрузка группы относительно низкая, денежные потоки генерируются стабильно, а бизнес функционирует с устойчивой рентабельностью. Потенциал развития бизнеса, на наш взгляд, значительный, и компания еще долгое время может наращивать свою рыночную долю. Бумаги X5 редко реагируют на операционную отчетность в силу относительной предсказуемости и меньшей значимости этих результатов по сравнению с публикацией финансовой отчетности. Мы полагаем, что у ритейлера хорошие перспективы в текущем году". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-Х5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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27 января 2025 года 16:46
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.27 января 2025 года 16:19
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.27 января 2025 года 15:22
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.27 января 2025 года 15:00
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.27 января 2025 года 14:41
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.27 января 2025 года 14:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Т-Технологии" с целевой ценой 3300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,9%, стоп-приказ: 2900 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликовала... читать дальше
.27 января 2025 года 13:32
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.27 января 2025 года 13:02
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.27 января 2025 года 12:34
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.27 января 2025 года 12:11
Операционные результаты X5 за 4К24 подтверждают лидирующие позиции компании на рынке - инвестбанк "Синара"
Операционные результаты ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) за 4 квартал 2024 года подтверждают лидирующие позиции компании на рынке, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Константина Белова. "ИКС 5" представила операционные результаты за 4К24: общая выручка увеличилась... читать дальше
.27 января 2025 года 11:50
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Т-Технологий", говорится в материале аналитика Андрея Шарова. "Группа раскрыла операционные результаты и основные финансовые показатели Т-Банка и Росбанка по РСБУ за декабрь и весь 2024 год. Они позитивные. Текущая оценка акций... читать дальше
.27 января 2025 года 11:47
Москва. 27 января. Рынок акций РФ снижается вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (мартовский фьючерс на Brent опустился к $78 за баррель), фактором поддержки остаются ожидания вероятной встречи глав США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи просел в район 2930 пунктов, лидируют в откате акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,3%). читать дальше
.27 января 2025 года 11:26
После завершения налогового периода курс пары рубль/юань может вернуться к уровням выше 13,5 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
После завершения периода налоговых платежей курс пары рубль/юань может вернуться к уровням выше 13,5 руб./юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург". "На прошедшей неделе рубль укреплялся. На стороне российской валюты в моменте играет фактор налогового периода. В понедельник курс CNY/RUB... читать дальше
.27 января 2025 года 11:00
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