Заявленный ориентир нового выпуска бондов КАМАЗа выглядит привлекательно - инвестбанк "Синара"

Заявленный ориентир нового выпуска двухлетних облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-П14 выглядит привлекательно, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

"КАМАЗ" запланировал на 30 января сбор заявок на облигации серии БО-П14 объемом 5 млрд руб. Срок обращения - 2 года, купонный период - 30 дней. Тип ставки - плавающая, определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ РФ плюс спред. Ориентир по спреду - не более 400 б.п. Начало размещения предварительно назначено на 4 февраля. В октябре "КАМАЗ" размещал облигации с похожими параметрами: тогда спред к ключевой ставке был установлен в 175 б.п. Сейчас эти бумаги торгуются на уровне около 98% номинала, таким образом, премия по ним составляет порядка 290 б.п., а ориентир по новому выпуску предполагает премию более 100 б.п., что делает его довольно привлекательным", - пишет эксперт в комментарии.

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