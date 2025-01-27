Бумаги Циана интересны для долгосрочных покупок - ПСБ

Бумаги "Циана" интересны для покупок на долгосрочную перспективу, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

Банк России принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций "Циан" для получения компанией публичного статуса. Решение принято 24 января, речь идет о проспекте акций МКПАО "Циан Технолоджи Лтд" (сокращенное наименование - "Циан", пока оно действует в форме МКАО).

"Это значит, что скоро эмитент сможет направить своим акционерам предложение об обмене депозитарных расписок на акции (компания ранее сообщала, что будет обменивать расписки 1:1). После завершения обмена ожидается начало торгов акциями на Московской бирже. Новость позитивная, так как она приближает дивидендные выплаты, которые могут начаться уже во втором полугодии. Сохраняем позитивный взгляд на "ЦИАН" и считаем акции интересными к покупке на долгосрочную перспективу", - пишет эксперт ПСБ.

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