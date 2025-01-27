Операционные результаты X5 за 4К24 подтверждают лидирующие позиции компании на рынке - инвестбанк "Синара"

Операционные результаты ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) за 4 квартал 2024 года подтверждают лидирующие позиции компании на рынке, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Константина Белова.

"ИКС 5" представила операционные результаты за 4К24: общая выручка увеличилась на 22% г/г до 1077 млрд руб. Рост сопоставимых продаж составил 14,0% г/г (против 13,8% г/г в 3К24), при этом трафик вырос на 3,8% г/г, а средний чек - на 9,9% г/г. Количество магазинов всех форматов достигло 27 015, - отмечает эксперт. - Динамика выручки была достаточно сильной во всех основных форматах. Общий объем реализации через цифровые каналы составил 61 млрд руб. (+47% г/г). Результаты выглядят сильными, подтверждают лидирующие позиции компании на рынке и согласуются с нашим позитивным взглядом на акции "ИКС 5".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.