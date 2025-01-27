Рынок акций РФ снижается вслед за миром, лидирует в откате "Самолет"

Москва. 27 января. Рынок акций РФ снижается вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (мартовский фьючерс на Brent опустился к $78 за баррель), фактором поддержки остаются ожидания вероятной встречи глав США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи просел в район 2930 пунктов, лидируют в откате акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,3%).

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2931,84 пункта (-0,6%), индекс РТС - 939,91 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 января, составляет 98,2636 руб. (-83,42 копейки).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,7% "префы"), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,9% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи с утра находится под давлением продаж на фоне отката нефтяных котировок и заметного ухудшения настроений на мировых фондовых площадках. В отсутствие новых вводных "фишки" могут продолжить торговаться вяло, а активность покупателей может инерционно фокусироваться в "идейных" золотопроизводителях и бенецифиарах будущего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, в первую очередь в девелоперах. Целевым на понедельник диапазоном по индексу видится область 2930-2980 пунктов, считает аналитик.

Тем не менее, пока рынок способен демонстрировать завидную устойчивость к продажам в ожидании геополитического позитива, что позволяет рассчитывать, что индекс МосБиржи в ближайшее время все-таки сможет достичь базовой цели роста, которой выступает диапазон 3060-3090 пунктов, добавил Локтюхов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в понедельник находится под сдержанным нисходящим давлением на фоне падения цен на нефть и металлы и отсутствия воодушевляющих геополитических новостей. Стороны продолжают обмениваться комментариями в отношении готовности к переговорам, но на данный момент можно говорить об отсутствии ясности в перспективе разрешения украинского конфликта. В понедельник ЕС также обсудит 16-й пакет санкций против РФ, а в самом конце недели - продление уже действующих, вето на которые может наложить Венгрия. Российские компании при этом начинают публиковать операционные результаты за 2024 год, которые будут давать базу для оценок потенциальных дивидендов, полагает аналитик.

Внешние рынки испугались новых угроз Трампа по введению торговых пошлин и санкций против Колумбии, которые, впрочем, пока были отложены. Китайские индексы в понедельник изменились разнонаправленно перед уходом инвесторов во вторник на празднование Нового года по лунному календарю. Опубликованные данные показали неожиданное сокращение деловой активности в производстве КНР в январе при замедлении ее роста в секторе услуг. Прибыль промышленных предприятий Китая при этом снизилась на 3,3% вслед за падением на 4,7% месяцем ранее, отметила Кожухова.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI вновь тестируют краткосрочные поддержки $78 и $74,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика) на фоне новых призывов Трампа к ОПЕК по снижению мировых цен на нефть, а также слабых данных по производственному сектору Китая. Стабилизация ниже может предвещать движение в район $73 и $70 за баррель (нижние полосы Боллинджера дневного графика), полагает представитель "Велес Капитала".

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на российском рынке акций на этой неделе внимание инвесторов привлекут данные от Росстата по инфляции, которые будут опубликованы в среду вечером. Любые признаки ослабления инфляционного давления будут позитивно восприняты инвесторами. На данном этапе индекс МосБиржи закрепился выше линии 200-дневной скользящей средней, и инвесторам нужен лишь повод, чтобы развить восстановление дальше, в направлении уровня 3000 пунктов по индексу МосБиржи, который, если не устоит, откроет возможность для роста в область 3100-3200 пунктов.

Еще одним фактором поддержки для фондового рынка может стать динамика нефтяных котировок. Хотя на прошлой неделе котировки Brent снизились после роста в предыдущие четыре недели, баланс рисков сохраняется в пользу более высоких цен на нефть. Котировки Brent достигли поддержки в области линии 10-дневного скользящего среднего, следующим уровнем поддержки выступают линии 20-дневной и 50-дневной скользящих средних, которые проходят в области немногим выше $76 за баррель. В принципе котировки Brent могут вернуться на траекторию роста уже на этой неделе, а недельные данные по коммерческим запасам нефти в США, которые выйдут в среду, могут предоставить необходимый импульс к возобновлению повышательной динамики на рынке нефти, считают эксперты компании "Цифра брокер".

По оценке аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, индекс МосБиржи на прошлой неделе встретил сопротивление в районе 2968 пунктов. Пробитие этого уровня может отправить индекс выше 3000 пунктов. Однако с учетом дивергенции по индексу относительной силы RSI возможен коррекционный откат до уровня 2863 пункта, считает он.

В США индексы акций в минувшую пятницу снизились на 0,3-0,5% во главе с Nasdaq после существенного подъема ранее в течение недели.

Инвесторы продолжали следить за статистикой и корпоративной отчетностью за IV квартал, а также за заявлениями президента США Дональда Трампа.

Индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 71,1 пункта по сравнению с 74 пунктами месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индикатора всего до 73,2 пункта. Опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра. При этом индекс уменьшился впервые за полгода.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,06%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX просели на 0,1-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы падают на 0,9-3% во главе с контрактом на Nasdaq).

Биржи Южной Кореи и Австралии в понедельник закрыты в связи с праздниками (Новый год по Лунному календарю в Южной Корее и День Австралии).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе уменьшился до минимальных за пять месяцев 49,1 пункта по сравнению с 50,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Консенсус-прогноз, представленный Trading Economics, не предполагал изменения показателя. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на ослабление активности в промышленном секторе. Индикатор опустился ниже данного уровня впервые с сентября 2024 года.

При этом показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, увеличился до максимума за десять месяцев и составил 55,3 пункта против 53,3 пункта в декабре.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в этом месяце уменьшился до 50,2 пункта по сравнению с максимальными за девять месяцев 52,2 пункта в декабре.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно проседают после снижения на минувшей неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в понедельник составила $78,21 за баррель (-0,4% и +0,3% в пятницу), мартовская цена WTI - $74,3 за баррель (-0,5% и +0,01% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,5%. Давление на рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа в Давосе о намерении добиваться снижения цен на нефть.

Вступивший в должность президента в прошлый понедельник политик ранее также пообещал ввести 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля, что повысило опасения торговых войн.

В минувшие выходные Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25%-ные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия, в том числе принимать рейсы с депортируемыми мигрантами.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-4,4% и -4,5% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,1%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-2,1%).

Выросли акции ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+14,9%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3,8%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+3,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 21,32 млрд рублей (из них 2,69 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 2,66 млрд рублей на бумаги ГК "Самолет" и 2,13 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).