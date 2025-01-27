"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Т-Технологий", говорится в материале аналитика Андрея Шарова.

"Группа раскрыла операционные результаты и основные финансовые показатели Т-Банка и Росбанка по РСБУ за декабрь и весь 2024 год. Они позитивные. Текущая оценка акций "Т-Технологий" по мультипликатору P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2025 год составляет 4,8x против среднеисторического уровня 9,3х", - указывает эксперт.

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