После завершения налогового периода курс пары рубль/юань может вернуться к уровням выше 13,5 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

После завершения периода налоговых платежей курс пары рубль/юань может вернуться к уровням выше 13,5 руб./юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

"На прошедшей неделе рубль укреплялся. На стороне российской валюты в моменте играет фактор налогового периода. В понедельник курс CNY/RUB находится у 13,46 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Окончательно налоговый период завершится во вторник, и на этом фоне курс может вернуться выше 13,50 руб./юань. При этом фактор длинных выходных в Китае в моменте способен добавить волатильности валютному рынку РФ", - пишут эксперты в комментарии.

Цены на нефть, в свою очередь, на прошлой неделе снижались. По мнению аналитиков. давление на котировки оказал анонс мер новой администрации США, направленных на наращивание предложения черного золота. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $78,1/барр. На взгляд стратегов банка, сейчас есть риски ухода котировок к $77/барр., если итоги заседания ФРС приведут к повторному укреплению доллара.

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