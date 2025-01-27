.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Полюса на уровне 18700 руб
.
27 января 2025 года 11:00
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Полюса на уровне 18700 руб
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" на уровне 18700 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. "Мы считаем эмитента лидером в своем секторе в России. Продукция компании полностью реализуется на внутреннем рынке, что сводит для нее риски внешнего давления к минимуму. "Полюс" демонстрирует одни из лучших в отрасли финансовых результатов. При этом его рыночные мультипликаторы ниже средних значений за последние пять лет, - указывает эксперт. - Текущая оценка по EV/EBITDA составляет 5,8x, форвардный показатель на 2025 год оцениваем в 5,6x при среднем значении в отрасли 6,53x. Форвардное значение мультипликатора P/E в текущем году прогнозируем на уровне 8,2x при среднем значении за последние пять лет 9,81x и среднеотраслевом 15,46x". Дополнительную инвестиционную привлекательность "Полюсу" обеспечивают регулярные дивиденды, отмечает Чернов. В текущем году компания может выплатить более 1100 руб. на акцию, обеспечив доходность около 6,5% годовых к текущим ценам. Для эмитента из отрасли золотодобычи это является очень высоким значением, обращает внимание эксперт инвесткомпании. "Прогнозируем рост цен на золото до $3000 за тройскую унцию в течение года. Таргет по акции ПАО "Полюс" на этом временном горизонте оставляем на отметке 18700 рублей", - указывает эксперт Freedom Finance Global. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
27 января 2025 года 16:46
ЦБ РФ, вероятно, займет в следующем месяце выжидательную позицию и сохранит ключевую ставку по итогам заседания 14 февраля 2025 года на уровне 21% годовых, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "С одной стороны, мы видим, что на 20 января рост цен с начала 2025 года составил... читать дальше
.27 января 2025 года 16:19
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 3769 рублей за штуку на горизонте года, бумаги интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в материале аналитика Екатерины Крыловой. Выручка эмитента в сезонно сильном четвертом квартале... читать дальше
.27 января 2025 года 15:46
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций HCA Healthcare с прогнозной стоимостью на уровне $359,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,6%, после рассмотрения отчетности эмитента за четвертый квартал и весь 2024 год, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины... читать дальше
.27 января 2025 года 15:22
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5960-6050 пунктов с повышенной внутридневной волатильностью в понедельник, оценка баланса рисков негативная, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян. "Сильное нисходящее движение фьючерсов на S&P 500 выводит на первый... читать дальше
.27 января 2025 года 15:00
Потенциал роста акций "Норильского никеля" на горизонте года составляет 14% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций". " Производитель металлов "Норильский никель" опубликовал позитивные производственные результаты за четвертый квартал и весь 2024 год, - отмечают... читать дальше
.27 января 2025 года 14:41
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3850 руб. за штуку на фоне сильных операционных результатов за 4К24 и весь 2024 год, сообщается в комментарии аналитиков. "Квартальная выручка крупнейшего российского продовольственного... читать дальше
.27 января 2025 года 14:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Т-Технологии" с целевой ценой 3300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,9%, стоп-приказ: 2900 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликовала... читать дальше
.27 января 2025 года 14:01
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) после анализа операционных результатов компании за 2024 год, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Отчетность X5 за 2024 год, на наш взгляд, позитивная, - пишет эксперт. - Мы ожидали... читать дальше
.27 января 2025 года 13:32
Заявленный ориентир нового выпуска двухлетних облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-П14 выглядит привлекательно, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин. "КАМАЗ" запланировал на 30 января сбор заявок на облигации серии БО-П14 объемом 5 млрд руб. Срок обращения - 2 года, купонный... читать дальше
.27 января 2025 года 13:02
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив акций "Группы ЛСР" и целевую цену на уровне 830 руб., что предполагает потенциал снижения на 6%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Операционные результаты компании за 2024 год продемонстрировали сильное падение продаж по... читать дальше
.27 января 2025 года 12:34
Бумаги "Циана" интересны для покупок на долгосрочную перспективу, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой. Банк России принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций "Циан" для получения компанией публичного статуса. Решение принято 24 января, речь идет о... читать дальше
.27 января 2025 года 12:11
Операционные результаты X5 за 4К24 подтверждают лидирующие позиции компании на рынке - инвестбанк "Синара"
Операционные результаты ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) за 4 квартал 2024 года подтверждают лидирующие позиции компании на рынке, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Константина Белова. "ИКС 5" представила операционные результаты за 4К24: общая выручка увеличилась... читать дальше
.27 января 2025 года 11:50
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Т-Технологий", говорится в материале аналитика Андрея Шарова. "Группа раскрыла операционные результаты и основные финансовые показатели Т-Банка и Росбанка по РСБУ за декабрь и весь 2024 год. Они позитивные. Текущая оценка акций... читать дальше
.27 января 2025 года 11:47
Москва. 27 января. Рынок акций РФ снижается вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (мартовский фьючерс на Brent опустился к $78 за баррель), фактором поддержки остаются ожидания вероятной встречи глав США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи просел в район 2930 пунктов, лидируют в откате акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,3%). читать дальше
.27 января 2025 года 11:26
После завершения налогового периода курс пары рубль/юань может вернуться к уровням выше 13,5 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
После завершения периода налоговых платежей курс пары рубль/юань может вернуться к уровням выше 13,5 руб./юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург". "На прошедшей неделе рубль укреплялся. На стороне российской валюты в моменте играет фактор налогового периода. В понедельник курс CNY/RUB... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.