Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Полюса на уровне 18700 руб

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" на уровне 18700 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.

"Мы считаем эмитента лидером в своем секторе в России. Продукция компании полностью реализуется на внутреннем рынке, что сводит для нее риски внешнего давления к минимуму. "Полюс" демонстрирует одни из лучших в отрасли финансовых результатов. При этом его рыночные мультипликаторы ниже средних значений за последние пять лет, - указывает эксперт. - Текущая оценка по EV/EBITDA составляет 5,8x, форвардный показатель на 2025 год оцениваем в 5,6x при среднем значении в отрасли 6,53x. Форвардное значение мультипликатора P/E в текущем году прогнозируем на уровне 8,2x при среднем значении за последние пять лет 9,81x и среднеотраслевом 15,46x".

Дополнительную инвестиционную привлекательность "Полюсу" обеспечивают регулярные дивиденды, отмечает Чернов. В текущем году компания может выплатить более 1100 руб. на акцию, обеспечив доходность около 6,5% годовых к текущим ценам. Для эмитента из отрасли золотодобычи это является очень высоким значением, обращает внимание эксперт инвесткомпании.

"Прогнозируем рост цен на золото до $3000 за тройскую унцию в течение года. Таргет по акции ПАО "Полюс" на этом временном горизонте оставляем на отметке 18700 рублей", - указывает эксперт Freedom Finance Global.

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