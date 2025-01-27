Цель роста индекса Мосбиржи на ближайшее время - 3060-3090 пунктов - ПСБ

Цель роста индекса Мосбиржи на ближайшее время - 3060-3090 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"На фоне отката нефтяных котировок и заметного ухудшения на настроений на мировых фондовых рынках, индекс Мосбиржи может остаться как минимум в первой половине дня под давлением, - отмечает аналитик банка. - В отсутствие новых вводных "фишки" могут продолжить торговаться вяло, а активность покупателей может инерционно фокусироваться в "идейных" золотопроизводителях и бенецифиарах будущего снижения ключевой ставки, в первую очередь в девелоперах. Целевым на понедельник по индексу Мосбиржи видим диапазон 2930-2980 пунктов".

Тем не менее, пока рынок способен демонстрировать завидную устойчивость к продажам в ожидании геополитического позитива, что позволяет эксперту рассчитывать, что индекс Мосбиржи в ближайшее время все-таки сможет достичь базовой цели роста - диапазона 3060-3090 пунктов.

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