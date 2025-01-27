Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 99-101 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 99-101 руб./$1, по паре рубль/евро - 104-106 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Рубль выглядит достаточно устойчиво на Московской бирже, - отмечает эксперт. - На его стороне на сегодняшний день увеличение профицита платежного баланса и сохранение жесткой денежно-кредитной политики Банком России. На текущей неделе национальная валюта может получить локальную поддержку и от пика налогового периода. При этом давление на рубль способно оказать снижение цен на энергоресурсы и геополитика. А также - сезонность, которая выражается в традиционном снижении спроса на иностранную валюту со стороны импортеров в первые месяцы года. В фокусе - выступление Трампа в Давосе, где он призвал к снижению ставок, а также к снижению Саудовской Аравией и ОПЕК нефтяных цен в целях урегулирования геополитической обстановки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.