27 января 2025 года 10:17
Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть
Москва. 27 января. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в понедельник, рубль дешевеет на старте первых торгов недели на фоне негативной динамики цен на нефть.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,518 руб. (+4,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась всего на 0,79 коп. выше уровня действующего официального курса.
Цены на нефть опускаются утром в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $78 за баррель, что на 0,64% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,67%, до $74,16 за баррель.
На прошлой неделе Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,5%. Давление на рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа в Давосе о намерении добиваться снижения цен на нефть. Вступивший в должность президента в прошлый понедельник политик ранее также пообещал ввести 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля.
В минувшие выходные Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25-процентные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия, в том числе принимать рейсы с депортируемыми мигрантами.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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27 января 2025 года 16:46
ЦБ РФ, вероятно, займет в следующем месяце выжидательную позицию и сохранит ключевую ставку по итогам заседания 14 февраля 2025 года на уровне 21% годовых, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".
"С одной стороны, мы видим, что на 20 января рост цен с начала 2025 года составил... читать дальше
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27 января 2025 года 16:19
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 3769 рублей за штуку на горизонте года, бумаги интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в материале аналитика Екатерины Крыловой.
Выручка эмитента в сезонно сильном четвертом квартале... читать дальше
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27 января 2025 года 15:46
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций HCA Healthcare с прогнозной стоимостью на уровне $359,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,6%, после рассмотрения отчетности эмитента за четвертый квартал и весь 2024 год, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины... читать дальше
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27 января 2025 года 15:22
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5960-6050 пунктов с повышенной внутридневной волатильностью в понедельник, оценка баланса рисков негативная, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.
"Сильное нисходящее движение фьючерсов на S&P 500 выводит на первый... читать дальше
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27 января 2025 года 15:00
Потенциал роста акций "Норильского никеля" на горизонте года составляет 14% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций".
" Производитель металлов "Норильский никель" опубликовал позитивные производственные результаты за четвертый квартал и весь 2024 год, - отмечают... читать дальше
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27 января 2025 года 14:41
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3850 руб. за штуку на фоне сильных операционных результатов за 4К24 и весь 2024 год, сообщается в комментарии аналитиков.
"Квартальная выручка крупнейшего российского продовольственного... читать дальше
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27 января 2025 года 14:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Т-Технологии" с целевой ценой 3300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,9%, стоп-приказ: 2900 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Компания опубликовала... читать дальше
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27 января 2025 года 14:01
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) после анализа операционных результатов компании за 2024 год, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.
"Отчетность X5 за 2024 год, на наш взгляд, позитивная, - пишет эксперт. - Мы ожидали... читать дальше
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27 января 2025 года 13:32
Заявленный ориентир нового выпуска двухлетних облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-П14 выглядит привлекательно, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.
"КАМАЗ" запланировал на 30 января сбор заявок на облигации серии БО-П14 объемом 5 млрд руб. Срок обращения - 2 года, купонный... читать дальше
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27 января 2025 года 13:02
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив акций "Группы ЛСР" и целевую цену на уровне 830 руб., что предполагает потенциал снижения на 6%, сообщается в обзоре инвесткомпании.
"Операционные результаты компании за 2024 год продемонстрировали сильное падение продаж по... читать дальше
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27 января 2025 года 12:34
Бумаги "Циана" интересны для покупок на долгосрочную перспективу, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.
Банк России принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций "Циан" для получения компанией публичного статуса. Решение принято 24 января, речь идет о... читать дальше
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27 января 2025 года 12:11
Операционные результаты ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) за 4 квартал 2024 года подтверждают лидирующие позиции компании на рынке, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Константина Белова.
"ИКС 5" представила операционные результаты за 4К24: общая выручка увеличилась... читать дальше
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27 января 2025 года 11:50
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Т-Технологий", говорится в материале аналитика Андрея Шарова.
"Группа раскрыла операционные результаты и основные финансовые показатели Т-Банка и Росбанка по РСБУ за декабрь и весь 2024 год. Они позитивные. Текущая оценка акций... читать дальше
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27 января 2025 года 11:47
Москва. 27 января. Рынок акций РФ снижается вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (мартовский фьючерс на Brent опустился к $78 за баррель), фактором поддержки остаются ожидания вероятной встречи глав США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи просел в район 2930 пунктов, лидируют в откате акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,3%). читать дальше
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27 января 2025 года 11:26
После завершения периода налоговых платежей курс пары рубль/юань может вернуться к уровням выше 13,5 руб./юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".
"На прошедшей неделе рубль укреплялся. На стороне российской валюты в моменте играет фактор налогового периода. В понедельник курс CNY/RUB... читать дальше
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