Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 27 января. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в понедельник, рубль дешевеет на старте первых торгов недели на фоне негативной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,518 руб. (+4,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась всего на 0,79 коп. выше уровня действующего официального курса.

Цены на нефть опускаются утром в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $78 за баррель, что на 0,64% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,67%, до $74,16 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,5%. Давление на рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа в Давосе о намерении добиваться снижения цен на нефть. Вступивший в должность президента в прошлый понедельник политик ранее также пообещал ввести 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля.

В минувшие выходные Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25-процентные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия, в том числе принимать рейсы с депортируемыми мигрантами.