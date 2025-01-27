Freedom Finance Global повысил прогнозную цену бумаг ЛСР до 900 руб

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость бумаг "Группы ЛСР" с 800 рублей до 900 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Натальи Мильчаковой.

Девелопер представил довольно неоднозначные операционные результаты за четвертый квартал и полный 2024 год, отмечает эксперт. В то же время в поквартальном сопоставлении объем проданной недвижимости в абсолютных цифрах поднялся на 50%, а в денежном выражении вырос на 60%.

"Эта динамика зафиксирована, несмотря на негативное влияние отмены госпрограммы льготной ипотеки и повышения ставок по коммерческим жилищным кредитам. Это означает, что покупатели жилья доверяют застройщику, а спрос на покупку жилья по семейной ипотеке оставался стабильным, - пишет Мильчакова в обзоре. - На фоне вышедших пессимистичных оценок динамики рынка ипотечного кредитования в декабре 2024 года и начале 2025 года результаты "ЛСР" можно охарактеризовать как успешные. Возможно, рынок также ожидает от эмитента информации о финансовых результатах и дивидендах".

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