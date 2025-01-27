Индекс RGBI, вероятно, продолжит снижение на текущей неделе - ПСБ

Изменения конъюнктуры на рынке рублевых госбумаг на текущей неделе маловероятно, индекс RGBI продолжит снижение в отсутствие глобальной новостной поддержки, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Котировки ОФЗ продолжили плавно сползать вниз в течение всей прошлой недели в ожидании геополитических новостей (индекс RGBI снизился на 0,26п, до 104,52п), констатирует эксперт.

Локальный новостной фон для рынка госбумаг при этом складывается в нейтральном ключе - спрос на 14-летний выпуск ОФЗ-ПД на аукционе был неплохим (55 млрд руб., размещено бумаг на 33 млрд руб.), а данные по инфляции свидетельствуют о стабилизации темпов роста цен, отмечает Грицкевич.

"Не ожидаем изменения рыночной конъюнктуры на текущей неделе - без глобальной новостной поддержки индекс RGBI продолжит сползать вниз. На горизонте нескольких недель сценарий закрытия "гэпа" на уровне 102,5п по индексу пока остается базовым", - пишет аналитик ПСБ в обзоре.

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