Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 января. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу после существенного подъема ранее в течение прошлой недели. Негативное влияние на рынок оказало снижение котировок акций представителей высокотехнологической сферы. Инвесторы продолжали следить за статистикой и корпоративной отчетностью за четвертый квартал, а также за заявлениями президента США Дональда Трампа. Индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 71,1 пункта по сравнению с 74 пунктами месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индикатора всего до 73,2 пункта. Опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра. При этом индекс уменьшился впервые за полгода.

Азиатские рынки акций в основном растут на торгах в понедельник, биржи Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с праздниками (Новый год по Лунному календарю в Южной Корее и День Австралии). Лишь японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,6%. Китайский Shanghai Composite повышается на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Инвесторы оценивают официальные индексы менеджеров по закупкам (PMI) Китая.

PMI в перерабатывающей промышленности Китая в январе уменьшился до минимальных за пять месяцев 49,1 пункта по сравнению с 50,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Консенсус-прогноз не предполагал изменения показателя. При этом показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, увеличился до максимума за десять месяцев и составил 55,3 пункта против 53,3 пункта в декабре. Китайский PMI сферы услуг и строительства в этом месяце уменьшился до 50,2 пункта по сравнению с максимальными за девять месяцев 52,2 пункта в декабре.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник после снижения по итогам прошлой недели. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $77,81 за баррель, что на 0,88% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,3%, до $78,5 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,91%, до $73,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,01%, до $74,66 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,5%. Давление на рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа в Давосе о намерении добиваться снижения цен на нефть. Вступивший в должность президента в прошлый понедельник политик ранее также пообещал ввести 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля.

"Заявления Трампа повышают вероятность торговых войн, которые могут привести к повышению цен на нефть, - отмечает аналитик по энергорынкам StoneX Алекс Хоудс, слова которого приводит Market Watch. - Однако он также призывает страны ОПЕК, в том числе, Саудовскую Аравию, увеличить добычу нефти".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 20,4 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,623 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 января вырос на 0,09% и составил 107,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 983,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,76%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,63%) и "ДОМ.РФ-001P-13R" (+0,53%), а в лидерах снижения - облигации "НоваБев Групп БО-П05" (-0,95%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,42%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) завершило размещение выпуска облигаций серии БО-005Р-01 со сроком обращения 1,3 года объемом 36 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 21,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 23,75% годовых. Купоны ежемесячные.

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 24,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 27,76% годовых. Компания 24 января провела сбор заявок на два выпуска 4-летних облигаций серии 001Р-05 и серии 001Р-06 общим объемом до 500 млн рублей. Купоны по займам ежемесячные. По выпуску 001Р-06 предполагаются плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс спред. Ориентир спреда - не выше 600 базисных пунктов. Техразмещение займов запланировано на 30 января. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, с переменными купонами - только для квалифицированных инвесторов.

ПАО "Ростелеком" 28 января c 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-14R со сроком обращения 1,3 года объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 22% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 24,36% годовых. Техразмещение запланировано на 3 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 47-го купона облигаций серии А26 на уровне 21,4% годовых, а также ставку 21-го купона облигаций серии А31 на уровне 21,9% годовых. Выпуск А26 на 6 млрд рублей был размещен в июне 2013 года с погашением в ноябре 2029 года. Ставка текущего квартального купона по займу - 21% годовых. Бонды серии А31 на 7 млрд рублей были размещены в январе 2015 года с погашением в феврале 2034 года. Ставка текущего полугодового купона по нему - 14% годовых. По займам 4 февраля предстоит исполнение оферт.

ООО "Сибнефтехимтрейд" установило ставку 38-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 27,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала - в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

АО "Росгеология" допустила технический дефолт при выплате 14-го купона облигаций с плавающими купонами серии 001Р-02 на сумму 115,92 млн рублей. Дата выплаты купона приходится на 24 января. "У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате купонного дохода", - говорится в сообщении компании. Трехлетний выпуск биржевых облигаций на 6 млрд рублей был размещен в декабре 2023 года (с погашением в ноябре 2026 года). Купоны по займу переменные и ежемесячные, рассчитываются как среднее значение ключевой ставки ЦБ плюс премия 2,5% годовых. Ставка 14-го купона составила 23,5% годовых. Не считая выпуска классических облигаций, находящегося в дефолте, данный флоатер - последний выпуск облигаций компании в обращении.

ООО "Селлер" (бренд "Техпорт") допустило фактический дефолт при выплате 18-го купона и погашении части номинальной стоимости облигаций серии БО-01 на общую сумму 39,165 млн рублей. Причина неисполнения эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг - отсутствие денежных средств на счете. Владельцы облигаций после наступления дефолта могут требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Двухлетний выпуск на 150 млн рублей с погашением в июле 2025 года был размещен в июле 2023 года по ставке ежемесячного купона 18% годовых до погашения. С учетом амортизации объем выпуска в обращении составляет 112,5 млн рублей. В октябре 2024 года компания уже допускала техдефолт при выплате 17-го купона и первой части амортизации, однако тогда смогла исполнить обязательства. В настоящее время в обращении с учетом амортизаций находятся три выпуска облигаций эмитента на 762,5 млн рублей и по всем из них допущены технические или фактические дефолты.